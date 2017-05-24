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    Директор подразделения "Укроборонпрома" задержан за сутенерство

    (обновлено: )106
    Сообщается, что директор ГП "Львовский завод ЛОРТА" Олег Погребняк вместе с семью соучастниками подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3. 303 УК (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Во Львове правоохранительными органами задержан директор ГП "Львовский завод ЛОРТА" Олег Погребняк по подозрению в сутенерстве.

    Неделю назад львовская полиция объявила 46-летнего Погребняка в розыск вместе с 48-летним уроженцем Харькова Дмитрием Степановым, сообщает Форпост со ссылкой на собственные источники.

    forpost.lviv.ua
    Директор подразделения "Укроборонпрома" Олег Погребняк

    "Погребняка вместе с семью соучастниками подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3. 303 УК (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). По данным журналистов, его подозревают в организации деятельности клуба Какаду во Львове, где посетителям предоставляли услуги сексуального характера. Подозреваемому определен срок содержания под стражей или уплата залога в размере 129 тыс. грн", — сообщает издание.

    Погребняк возглавил госпредприятие "Львовский завод ЛОРТА", входящий в состав госконцерна "Укроборонром" в марте 2016 года. С 2014 года он возглавлял другое предприятие "Укроборонпрома" – ГП Научно-технический комплекс Импульс.

    Как сообщалось ранее, "Укроборонпром" подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с частными оборонными предприятиями страны.

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