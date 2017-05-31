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31.05.201713:15
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    Митинг у Кабмина: сотрудники предприятия "Укроборонпрома" требуют зарплату

    (обновлено: )37
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг под КМУ
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Сотрудники николаевского государственного предприятия "Судостроительный завод им.61 коммунара"  приехали в Киев требовать погасить задолженность по заработной плате. Задолженность по зарплате оборонного предприятия под руководством "Укроборонпрома" составляет почти 54 млн гривен.

    Участники митинга обратились к премьеру Гройсману с требованиями.

    Ранее в Кривом Роге возле бывшего монумента "Криворожстали" митинговали более тысячи горожан, работающих на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Люди требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.  

    Смотрите также: ОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева

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