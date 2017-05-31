Митинг у Кабмина: сотрудники предприятия "Укроборонпрома" требуют зарплату

Сотрудники николаевского государственного предприятия "Судостроительный завод им.61 коммунара" приехали в Киев требовать погасить задолженность по заработной плате. Задолженность по зарплате оборонного предприятия под руководством "Укроборонпрома" составляет почти 54 млн гривен.

Участники митинга обратились к премьеру Гройсману с требованиями.

Ранее в Кривом Роге возле бывшего монумента "Криворожстали" митинговали более тысячи горожан, работающих на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Люди требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

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