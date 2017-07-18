"Укроборонпром" нарастил экспорт вооружений до $770 млн

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" в 2016 году увеличил экспорт украинских вооружений на 25%, сообщил заместитель генерального директора по развитию концерна Артур Херувимов в Херсонской области.

"За прошлый год мы (ГК "Укроборонпром" — Ред.) нарастили наш экспорт на 25% — с 570 млн долларов до 770 млн долларов", — цитирует его "Укроборонпром".

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По его словам, такой результат достигнут "благодаря системному сотрудничеству, системной работе на международных рынках с нашими международными партнерами".

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" в партнерстве с американской компанией Delphi сorporation основал новое госпредприятие "Электрические системы".