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    Экономика

    "Укроборонпром" основал новое госпредприятие с крупной компанией из США

    (обновлено: )16
    Американская компания Delphi уже имеет многолетний опыт сотрудничества с "Укроборонпромом" по производству электрокабельной продукции для автомобилей. Однако концерн не сообщил, какую продукцию будет производить новое предприятие.
    Укроборонпром
    "Укроборонпром"

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" в партнерстве с американской компанией Delphi сorporation основал новое госпредприятие "Электрические системы", заявил в среду глава концерна Роман Романов.

    "ГП "Электрические системы" основывается по всем международным стандартам в партнерстве с американской компанией Delphi Corporation", — цитирует слова Романова пресс-служба концерна.

    По его словам, новое предприятие позволит эффективно использовать производственные площадки Украины и обеспечить рабочими местами украинцев.

    Вместе с тем, исполняющий обязанности руководителя "Электрических систем" Александр Тищенко заявил, что предприятие создаст 500 рабочих мест в нынешнем году, а до конца 2018 года – около 2 тысяч. Он также отметил, что зарплата на предприятии стартует от 7,1 тыс гривен в месяц.

    Как отмечается, американская компания Delphi — один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих — уже имеет многолетний опыт сотрудничества с "Укроборонпромом" по производству электрокабельной продукции для автомобилей. Однако концерн не сообщил, какую продукцию будет производить новое предприятие.

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