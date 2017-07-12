"Укроборонпром" основал новое госпредприятие с крупной компанией из США

"Укроборонпром"

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" в партнерстве с американской компанией Delphi сorporation основал новое госпредприятие "Электрические системы", заявил в среду глава концерна Роман Романов.

"ГП "Электрические системы" основывается по всем международным стандартам в партнерстве с американской компанией Delphi Corporation", — цитирует слова Романова пресс-служба концерна.

По его словам, новое предприятие позволит эффективно использовать производственные площадки Украины и обеспечить рабочими местами украинцев.

Вместе с тем, исполняющий обязанности руководителя "Электрических систем" Александр Тищенко заявил, что предприятие создаст 500 рабочих мест в нынешнем году, а до конца 2018 года – около 2 тысяч. Он также отметил, что зарплата на предприятии стартует от 7,1 тыс гривен в месяц.

Как отмечается, американская компания Delphi — один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих — уже имеет многолетний опыт сотрудничества с "Укроборонпромом" по производству электрокабельной продукции для автомобилей. Однако концерн не сообщил, какую продукцию будет производить новое предприятие.