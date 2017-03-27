На металлолом! В соцсетях обсудили продажу ракетного крейсера "Украина"

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Украину" сдают в утиль. Недостроенный крейсер, единственный в стране ракетный крейсер продадут в качестве металлолома. Такой указ, по словам первого зама председателя Николаевской ОГА Вячеслава Боня, издал сам президент Украины Петр Порошенко. Крейсер "Украина" начали строить еще при Союзе. В 93-м он был выведен из состава военно-морских сил РФ и передан Украине.

Все эти годы корабль никак не использовался украинскими ВМС и находился на балансе Николаевского судостроительного завода. Теперь же, по информации СМИ, продажа крейсера даст возможность выплатить долг перед работникам Николаевского кораблестроительного завода, не получавшим зарплату с ноября 2014 года. Три месяца назад сотрудники отчаялись и начали протестовать (тогда сумма задолженности составила 45,5 миллионов гривен).

Судьба единственного, но недостроенного крейсера обеспокоила многих украинцев. В соцсетях его продажу обсуждают многие: "списание 95-ти процентной готовности крейсера меркнет, по сравнению с озвученной цифрой расходов по его содержанию". "Вооружить крейсер мы не сможем, потому что он рассчитан на вооружение ракетным комплексом "Базальт" или "Вулкан", которых у нас нет, а есть у россиян. По понятным причинам россияне нам его не продадут", — пишут опытные эксперты. "Проблема в том, что фарватер по которому корабль мог бы выйти в открытое море, по сообщению компетентных людей, давно обмелел. Он банально находится в луже из которой нет хода", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook