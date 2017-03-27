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    Аналитика и комментарии

    На металлолом! В соцсетях обсудили продажу ракетного крейсера "Украина"

    (обновлено: )29
    Единственный украинский ракетный крейсер сдают на металлолом. Такая новость не оставила равнодушными многих украинцев, вызвав немало возмущенных комментариев в отечественном сегменте соцсетей. Насколько же справедлива такая критика?
    Военный крейсер Украина
    radio-rhodesia.livejournal.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Украину" сдают в утиль. Недостроенный крейсер, единственный в стране ракетный крейсер продадут в качестве металлолома. Такой указ, по словам первого зама председателя Николаевской ОГА Вячеслава Боня, издал сам президент Украины Петр Порошенко. Крейсер "Украина" начали строить еще при Союзе. В 93-м он был выведен из состава военно-морских сил РФ и передан Украине. 

    Испытания боевого модуля Штурм-М
    канал Державний концерн "Укроборонпром" на youtube
    "Укроборонпром" испытал боевой модуль "Штурм-М"

    Все эти годы корабль никак не использовался украинскими ВМС и находился на балансе Николаевского судостроительного завода. Теперь же, по информации СМИ, продажа крейсера даст возможность выплатить долг перед работникам Николаевского кораблестроительного завода, не получавшим зарплату с ноября 2014 года. Три месяца назад сотрудники отчаялись и начали протестовать (тогда сумма задолженности составила 45,5 миллионов гривен).

    Судьба единственного, но недостроенного крейсера обеспокоила многих украинцев. В соцсетях его продажу обсуждают многие: "списание 95-ти процентной готовности крейсера меркнет, по сравнению с озвученной цифрой расходов по его содержанию". "Вооружить крейсер мы не сможем, потому что он рассчитан на вооружение ракетным комплексом "Базальт" или "Вулкан", которых у нас нет, а есть у россиян. По понятным причинам россияне нам его не продадут", — пишут опытные эксперты. "Проблема в том, что фарватер по которому корабль мог бы выйти в открытое море, по сообщению компетентных людей, давно обмелел. Он банально находится в луже из которой нет хода", — нашлись в сетях и такие комментарии. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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