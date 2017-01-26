Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" в сопровождении кораблей НАТО

Боевые корабли и истребители Великобритании сопровождали тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" в проливе Ла-Манш, который возвращался из зоны конфликта в Сирии.

"Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой", — говорится в сообщении британского министерства обороны на странице в Twitter.

Как пишет газета Daily Star, среди британских военных кораблей — фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии, а также многоцелевые истребители Typhoon ВВС Великобритании.

"Усовершенствованный истребитель Typhoon также наблюдает за российскими кораблями в проливе Ла-Манш", — говорится в сообщении Минобороны. Также на странице министерства в Twitter были опубликованы фотографии российских кораблей, сопровождаемых с воздуха.

"Бельгийские ВМС и корабли НАТО сопровождали российский авианосец "Адмирал Кузнецов" и его эскорт во время его прохождения через Ла-Манш", — говорится в сообщении ВМФ Бельгии.

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Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в пункт постоянного базирования в городе Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам в Сирии.