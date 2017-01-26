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    Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" в сопровождении кораблей НАТО

    (обновлено: )89021
    Среди британских военных кораблей, сопровождавших российский авианосец, был фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии.
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    Боевые корабли и истребители Великобритании сопровождали тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" в проливе Ла-Манш, который возвращался из зоны конфликта в Сирии.

    Генштаб РФ выводит авианосец Адмирал Кузнецов из зоны боевых действий. Видео
    Канал RT на Youtube
    Генштаб РФ выводит авианосец "Адмирал Кузнецов" из зоны боевых действий

    "Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой", — говорится в сообщении британского министерства обороны на странице в Twitter.

    Как пишет газета Daily Star, среди британских военных кораблей — фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии, а также многоцелевые истребители Typhoon ВВС Великобритании.

    "Усовершенствованный истребитель Typhoon также наблюдает за российскими кораблями в проливе Ла-Манш", — говорится в сообщении Минобороны. Также на странице министерства в Twitter были опубликованы фотографии российских кораблей, сопровождаемых с воздуха.

    "Бельгийские ВМС и корабли НАТО сопровождали российский авианосец "Адмирал Кузнецов" и его эскорт во время его прохождения через Ла-Манш", — говорится в сообщении ВМФ Бельгии.

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    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в пункт постоянного базирования в городе Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам в Сирии.

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