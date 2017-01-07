Генштаб РФ выводит авианосец "Адмирал Кузнецов" из зоны боевых действий

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — сказал он.

Герасимов отметил, что первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Смотрите также: Разрушенная Мечеть Омейядов в Алеппо

Герасимов также напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

Видео размещено в интернете на канале RT.