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Генштаб РФ выводит авианосец "Адмирал Кузнецов" из зоны боевых действий

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Освобождение Сирии (33)

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Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Канал RT на Youtube

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — сказал он.

Герасимов отметил, что первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

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Герасимов также напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

Видео размещено в интернете на канале RT.

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