"Укроборонпром" показал новое термобарическое оружие: огнемет и гранаты

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Предприятия ГК "Укроборонпром" разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемет РПВ-16 и гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2, сообщает в пятницу пресс-служба госкомпании.

"Термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. В обиходе оно также называется боеприпасами объемного взрыва", — говорится в сообщении.

Укроборонпром "Укроборонпром" показал свое первое термобарическое оружие

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины новое термобарическое оружие было представлено ​​секретарю СНБО Александру Турчинову, который лично оценил новые разработки.

"На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объёмного взрыва. Которых, практически, на сегодняшний день нет на фронте. Очень не плохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПВ-16", — отметил Турчинов.

Укроборонпром Секретарь СНБО Александр Турчинов с гранатой

Одним из образцов термобарического оружия является РПВ-16 — реактивный пехотный гранатомет, который оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

Ранее "Укроборонпром" провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80. Для тестирования нового боевого модуля был задействован "Фантом-2"