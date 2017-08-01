О качестве суда и судей ВСУ и КСУ. Опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Добропорядочность под вопросом. Большинство кандидатов, отобранных на должности судей нового Верховного суда Украины, действительно, профессионалы, но многих из них должен проверить Высший совет правосудия. Об этом говорится в сообщении посольства США, опубликованном в Twitter.

Отбор прошли 120 кандидатов. Президент Петр Порошенко конкурс назвал началом обновления судебной системы. А Центр противодействия коррупции сообщил, что каждый четвертый из избранных ранее нарушал права человека или принимал политически мотивированные решения.

Судебную реформу и результаты конкурса прокомментировал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия, народный депутат от фракции "Народного фронта" Леонид Емец в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи погоджуєтесь ви з тим, що не всі судді доброчесні? Що ви думаєте з приводу самого конкурсу?

— Вища рада правосуддя має поставити кінцеву крапку щодо кандидатів, які будуть визнані переможцями конкурсу, бо саме така норма є сьогодні в чинному законодавстві. Ще рада правосуддя має прийняти рішення, дійсно, по кожному кандидату окремо, виходячи з тих рейтингів, точніше, від тих пропозицій, які надала Вища кваліфікаційна комісія, але Вища рада правосуддя – це спеціальний орган, який має дати свою позицію щодо кожного кандидата і, я сподіваюсь, що позиція громадської ради доброчесності буде врахована краще, ніж це зробила Вища кваліфікаційна комісія, бо, знову ж таки, погоджуюсь з думкою, озвученою американським посольством. Було відсіяно низку однозначних негідників, які не мали права бути у Верховному суді, а йшли туди для того, щоб представляти стару систему ще часів Януковича, всю ту когорту суддів, які обирались на корупційних принципах, і ті, які сьогодні працюють в тих судах, які ми якраз і ліквідуємо. Цих більшу частину було відсіяно, але частина, скажімо так, тих, до яких є питання, залишилася.

Читайте также: Посольство США и Верховный Суд Украины. Кого выберет Порошенко?

Наприклад, суддя, яка приймала рішення щодо Юрія Луценка, який тоді був в опозиції, пам’ятаєте цю справу, за яку він відсидів два роки про те, що були виділені якісь додаткові кошти на святкування Дня міліції. Зрозуміло, що абсолютно рейкова справа, метою її було прибрати одного з очільників опозиції проти Януковича того часу, залякати опозицію в цілому і, зрозуміло, що це було чітке політичне замовлення. У мене виникає питання. Якщо цю особу, яка приймала рішення по справі Юрія Луценка, Вища кваліфікаційна комісія рекомендує суддею Верховного суду, то, виходить, що або Юрій Луценко був законно засуджений і сидів два роки, бо так і має бути, або є якась дурниця і проблема з цим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії по цій судді. Щось одне з двох, бо обидві позиції не збігаються. Якщо Юра Луценко сидів незаконно, то, значить, і та суддя, яка приймала рішення в його справі, очевидно, не може і взагалі залишатись суддею, і, тим паче, йти до Верховного суду. Тому є прогалини. Більш того, я особисто брав участь в цих конкурсних процедурах для того, що відчути на власній шкурі, де є прогалини. Пробої пішли саме там, де з’явився суб’єктивний фактор. Власне, до того моменту, поки все було автоматично, там, де машина вираховувала результати, зауважень не було ні в кого. Далі почались проблеми, і ми вже запропонували зміни до законодавства, які передбачають процедури, гарантії прозорості, тобто мають відкриватись і демонструватись суспільству всі копії робіт, навіть бути зрозумілими критеріями, на яких проводилась оцінка для того, щоб було забезпечено абсолютну довіру до результатів конкурсів.

Украинское фото Леонид Емец. Архивное фото

На жаль, в тому вигляді, в якому було запропоновано, Вища кваліфікаційна комісія, точніше, окремі її члени, чесно кажучи, маніпулювали процедурами, не до кінця розуміючи, що значить процедура прозорості. Власне, коли ми писали закон, не було проблеми у ВККС, що таке прозорість. Вони все тоді прекрасно розуміли, а от під час конкурсу в них трапилась амнезія, і вони почали розповідати, що законодавець недостатньо роз’яснив, що таке принципи прозорості під час проведення конкурсу, хоча там, по-моєму, як для особливо тупих все розписано. Але нічого. Ми зараз вносимо зміни, де буде кожний крок розписано: де публікуються роботи, в який строк публікуються, в яких газетах, як для особливих. Власне, це дозволить нам сказати, що ми зробили роботу над помилками, бо те, що написано на папері, дуже рідко в житті так реалізується, як планувалось, тим паче, коли такий шалений спротив іде від достатньо грамотних, професійних спеціалістів, які просто були настільки корумпованими, що відмовлялись творити чесне судочинство. Тому однозначно конкурс дасть якість Верховного суду краще, ніж та, яка є зараз, щоби не було сумнівів. Але нам же ж хочеться не просто чогось хорошого, а хочеться ідеальних речей, і це правильно, інакше у нас не буде чесного і справедливого суду. Тому результатом має бути прийняття у вересні закону, який врегулює всі ті проблемні питання, які були зараз виявлені під час проведення цього конкурсу, і зрозуміло, що Вища рада правосуддя має дослухатись до рекомендацій громадської ради доброчесності і, тим паче, що навіть США демонструють нам, точніше, не нам, а тим, хто сумнівається, що позиція зрозуміла, чітко відслідковується нашими іноземними партнерами. І якщо ми хочемо і далі сподіватись на їхню підтримку, то демократичні процедури мають бути забезпечені.

Недоукомплектований Верховний суд?

— Тільки половина зараз.

Який прогноз на подальший конкурс? Будуть далі помилки траплятись?

— Ні, вже однозначно не будуть, бо ми вже частину виправили, тобто сьогодні у нас пропорція десь 25 не суддів на 75 представників суддівської влади беруть участь в конкурсі. Знову ж таки, ми вже поправили законодавство для того, щоб більше відкрити можливості для науковців та адвокатів брати участь в конкурсі. Раніше було обмеження по низці цих учбових закладів, які можуть представити своїх кандидатів. Зараз ми ці обмеження прибрали. Але з цими речами треба було просто стикнутись на практиці для того, щоб було зрозуміло, де і які моменти треба вже скоригувати. Це вже зроблено. Інші моменти ми зараз пропонуємо у вигляді правок, і вони мають бути у вересні проголосувати.

Говорять, що внесені були зміни до закону про те, що омбудсмена можна обирати не таємним голосуванням. Також є інформація про те, що шість кандидатів будуть обиратись від ВР і більшість буде саме за фракціями БПП і НФ. Так це чи ні?

— Давайте по омбудсману, він не омбудсмен, а омбудсман, шведське слово. Тут все дуже просто. Насправді в парламенті ніякого люфту для маневру просто не існує. Є Конституція України, яка обов’язкова для виконання, і жоден закон не може суперечити нашій Конституції, яка має пріоритет. Так от, там є стаття 84, в якій записано, що всі рішення парламент приймає шляхом відкритого голосування. Власне, є стаття 19 тієї ж Конституції, яка визначає, що парламент може діяти виключно в спосіб і в межах, визначених законом і Конституцією. Тому навіть для особливо, скажімо так, тих, хто має сумніви, як треба трактувати, стаття Конституції проста і чітка. Є рішення Конституційного суду, яким визначено, що всі голосування в парламенті мають бути відкритими, що не може бути процедури таємного голосування бюлетенями по жодному питанню. Тому вже декілька років, як парламент, змінюючи законодавство, приводить його у відповідність до Конституції. Спочатку змінили закон про Вищу раду правосуддя, де прибрали таємне голосування. Тепер змінили закон про Конституційний суд, де прибрали таємне голосування суддям Конституційного суду, а, власне, оскільки в законі це одна стаття судді Конституційного суду і омбудсман — це навіть одне речення, то не можна прибрати половину речення, там, де написано, що таємним голосуванням обираються судді Конституційного суду та омбудсман та залишать другу половину висіти в повітрі. Законодавець зобов’язаний привести у відповідність до Конституції норми закону. Власне, тут ніякої інтриги, крім того, що окремі депутати не знають Конституції, не існує.

На вашу думку, це спростить процедуру чи ні? Коли кидаєш бюлетень, домовленості можуть не спрацьовувати. Завдяки електронній системі видно, хто як голосує.

— Якщо ви дивитесь уважно за голосуванням парламенту, далеко не завжди тримають слово, хто кому і як пообіцяв. Але питання не в тому. По-перше, при таємному голосуванні можливо скористатись голосами підтримки тих людей, яких, можливо, не варто було б бачити, як тих, або демонструвати, що вони підтримують обрання омбудсмана, мається на увазі Опоблока чи інших одіозних депутатів. Тому говорити про те, що це іде на користь процедурі, аж ніяк. Якраз при таємному голосуванні домовленості грають набагато більш вагомий характер. Не видно, хто як проголосував. Але, знову ж таки, повертаючись до норм Конституції, ніякої можливості проводити таємне голосування сьогодні немає. Перше, його ніхто не призначить, бо це суперечить Конституції, по-друге, навіть якщо його провести, то це буде нелегітимно обраний орган, рішення і його функції теж будуть нелегітимними і такий омбудсман, по-перше, не буде мати повноважень, по-друге, точно не потрібен нашій країні, не конституційно обраний її представник. Тому тут немає варіантів, окрім як поміняти Конституцію. Якщо хтось хоче запровадити таємні процедури голосування, нагадаю, що це рішення Конституційного суду стосується всіх рішень ВР, то він може змінити Конституцію, передбачити подібні голосування і у нас будуть таємні голосування за надання особливого статусу Донбасу, у нас будуть таємні голосування за аудитора НАБУ… Ви уявляєте ситуацію, де було б таємне голосування за аудитора НАБУ? Ви думаєте, що тоді вдалося б втримати ситуацію з цим Брауном? Було б таємно, обрали б одразу. Тому якраз відкритість – те, що й має бути для демократичної, прозорої процедури.

Своим мнением относительно закона о КСУ поделился в эфире "ГС" народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Рябчин.

"Батьківщина" реєструвала постанову про відміну голосування за цей закон. Є коментарі експертів, що не міг спікер підписати цей закон, якщо є зареєстрована постанова про відміну голосування. Але є підпис спікера і підпис президента…

— Більш того, наша фракція, член нашої фракції подавав альтернативний законопроект, який не був проголосований, і він, я сам особисто, колега Альона Шкрум подавали правки до цього законопроекту до другого читання, і всього депутати подали понад 800 правок, що свідчить про те, що документ був недосконалий, тому що зазвичай не подається така велика кількість правок. І якщо ви просто подивитесь документ, то враховано було всього 13 з 800 правок. Просто нонсенс, така недолуга робота над цим законопроектом і президент, коли його підписував, казав, що це зроблено для українського народу. В мене є буквально чотири тези для того, щоб ваші слухачі зрозуміли, чи це для українського народу так все зроблено, чи це для президента особисто, для його адміністрації, для його оточення.

Перша теза, що законопроект проголосований голосами 245 депутатів, з них 25 – це голоси Опоблоку, тобто вони були вирішальними для голосування цього законопроекту. Дивно, коли опозиція голосує за президентський законопроект, однак, якщо ви відкриєте інтернет, ви не здивуєтесь, коли дізнаєтесь, що це були такі торги. Опоблоку так звана коаліція обіцяла не додати голосів за арешт та притягнення до кримінальної відповідальності пана Добкіна, а тільки голосувати за зняття кримінальної недоторканності, і вони їх кинули де-факто, тому що Опоблок дав голоси, а їм не виконали умови. Друге. Голоси фракції "Народного фронту", з якого якраз і був шановний колега Ємець, вони були забезпечені цією нормою про омбудсмена, тому що немає довіри в коаліції в самої між партнерами, і для того, щоби відверто, перепрошую, не кинули одна одну, одна із членів фракції "Народний фронт" Людмила Денисова претендує на те, щоб стати омбудсменом, для того змінили голосування із закритого на відкрите. Тому що не довіряють, і пішли порушення пішли порушення всіх норм європейських, які казали, що омбудсмен повинен голосуватись закритим способом, як завжди в Україні голосувалось, і таким чином в законопроект про Конституційний суд внесли відкрите голосування по омбудсмену.

Украинское фото Алексей Рябчин

Третє, взагалі, це одне із новел цього парламенту, коли зареєстрували постанову лідер фракції БПП Артур Герасимов та лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, постанова номер 6699 про те, щоб розглянути цей законопроект до другого читання та з врахуванням правок, без обговорень, просто парламент – це не місце для дискусій в розумінні коаліції, тому не треба жодним чином дискутувати про законопроект про Конституційний суд, власне як президент сказав, так ми і робимо. І останнє. Дійсно, як ви і сказали, моя колега Альона Шкрум, коли подивилась на всі ці знущання над регламентом, вона зареєструвала постанову. Спікер не має права підписувати законопроект на наступний день. Шкрум зареєструвала цю постанову в п’ятницю, але спікер, знаючи про те, що є ця постанова, він підписує цей законопроект і відправляє його до президента і, знаючи про це, тому що звернення до президента було, медіа всі знають, президент це підписує. Враховуючи ці чотири речі, я не фаховий юрист, як мій колега Ємець чи інші, щоб казати, гарно чи не гарно, дивіться, напролом йде влада. Якщо для людей, наприклад, відмінили податок на пенсії працюючих пенсіонерів, якщо б так напролом йшли, то люди вже б цього не платили. Однак, ми бачимо, що це не для людей. Це для президента особисто, тому що йому потрібен ручний Конституційний суд, на жаль.

Нардеп Ємець казав, що завдяки таємному голосуванню можна легше домовитись за уповноваженого з прав людини…

— Я з усією повагою до пана Леоніда Ємця, який є, дійсно, фахівцем в дуже багатьох галузях, однак тут він каже як член фракції "Народний фронт", захищаючи їхні інтереси. Всі в парламенті знають, в кулуарах знають, журналісти знають, що ця посада обіцяна Людмилі Денисовій. Однак є певні сили, які хочуть цьому завадити. Для того, щоб унеможливлювати саме цей кидок, в законопроект про Конституційний суд було внесена ця норма. Взагалі, навіщо поєднувати непоєднуване? Навіщо схрещувати їжака з вужем? Подайте законопроект про омбудсмена, будемо це голосувати. Навіщо це робиться? Для того, щоб маш на маш: ви нам за Конституційний суд даєте голоси, ми вам за омбудсмена. До речі, єдина правка, яка була врахована під час розгляду законопроекту другого читання, була правка колеги з БПП, яка набрала необхідні 226 голосів, і вона зачитала ці правки, цю стенограму, це легко показати на сайті, що омбудсмен повинен голосуватись закритим голосуванням. Однак з юридичної казуїстики це не було враховано. Ще одне порушення, про яке багато писалось. От коли стільки багато порушень, стільки гнилого болота, на цьому гнилому болоті гарного будинку, на жаль, не збудуєш.

Напомним, новый закон о КСУ не сделает его независимым, боле того, теперь использовать суд в политической борьбе станет легче, считает заслуженный юрист Украины Юрий Кармазин.

Эксперт по вопросам судебной реформы Реанимационного пакета реформ Михаил Жернаков в эфире "ГС" отметил, что Верховный Суд станет наивысшей судебной инстанцией, сформированной по новым правилам.