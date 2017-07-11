Скаршевский о росте расходов на оборону: просто воровать станут больше

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов. В частности, президент сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что им внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов, с внедрением новых технологий, в полном соответствии со стандартами НАТО, "что обеспечит взаимосовмещаемость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам".

По словам президента, это даст возможность не просто собирать боеприпасы, а обеспечить производство из собственного сырья.

"Мы должны, соответственно, возобновить те мощности, которые в Украине были до начала оккупации Россией. Я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов", – сказал президент.

Второй позицией, по его словам, должна стать закупка новейшего вооружения и военной техники. На это предлагается выделить 1,6 миллиарда гривен.

По мнению главы государства, эти деньги должны быть выделены "уже сейчас".

Не остался в стороне и секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендует правительству увеличить расходы на оборону и безопасность на 9 млрд гривен.

Турчинов отметил, что правительству рекомендовано дофинансировать сектор обороны и безопасности на 3 млрд гривен из общего фонда бюджета и на 6 млрд гривен – из специального фонда госбюджета.

По словам секретаря СНБО, дофинансирование по линии специального фонда предполагается за счет конфискованных средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Эти средства планируется направить на закупку вооружений, военной техники и боеприпасов.

Оборона за счет здоровья

Стоит напомнить, что Украина занимает первое место в Европе по показателю процента расходов, который тратится из государственного бюджета на оборону — в госбюджете этого года предусмотрено 5,2% ВВП.

В то же время впервые за последние годы правительство выделило на здравоохранение всего 2,7% ВВП. Согласно рекомендациям ВОЗ и ЕС, финансирование медицины должно составлять не менее 5% ВПП.

Согласно данным Госказначейства, по состоянию на 1 июня 2017 года расходы государственного бюджета на оборону составили 7,31% ВВП, а вот на медицину и на образование — 1,09%, и 4,97% ВВП соответственно.

Совсем недавно премьер-министр Владимир Гройсман жаловался, что реформа образования Украине сейчас не по карману. И намеревался делать все, чтобы найти эти средства как внутри страны, так и во внешних источниках, чтобы проводить реформу образования. Как отметил Гройсман, если международные партнеры будут готовы помочь с проведением реформы институционально и финансово, вклад Украины должен быть самым большим.

Пиар и разворовывание

Экономический аналитик Виктор Скаршевский считает, что увеличение расходов при современной системе расходования — это лишь увеличение разворовывания средств налогоплательщиков.

"Конечно, сейчас инфляционно бюджет наполняется, плюс так называемые "конфискованные деньги Януковича", одну и ту же сумму которых они делят уже по 28 раз. Они все время говорят об увеличении расходов государственного бюджета на оборону, и если на сколько целесообразно строительство завода должны говорить военные эксперты, то с точки зрения экономики, во-первых, нужно повышать эффективность расходов военных средств. И тогда сразу появится очень много различных резервов — надо меньше воровать из бюджета и делать военные заказы и подряды просто под отмывку денег. Для меня любая инициатива, когда говорят, что нужно увеличивать расходы, означает, что кто-то уже присмотрел себе определенный заказ и определенный откат. Когда я услышу "у нас цель — повысить эффективность расходов", тогда это будет позитивный сигнал", — сказал Скаршевский в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт обратил внимание, что источники финансирования инициатив президента и секретаря СНБО выглядят довольно сомнительно.

"Остается догадываться, либо это переброс средств с одной статьи расходов на другую, либо из конфискованных денег якобы Януковича. Но есть ли они на самом деле, сказать сложно, потому что везде декларируют, что 27 млрд гривен поступило от конфискации. Но, например, золотовалютные резервы не увеличились на миллиард долларов, хотя по логике должны были бы. До момента конфискации все время говорилось, причем официально, что это все деньги в облигациях, но облигациями особо ничего не профинансируешь. Так что здесь смесь политического пиара, обмана и желания еще больше заработать на бюджете", — заключил Скаршевский.