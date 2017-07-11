Экс-министра обороны Ежеля вызвали в Соломенский суд Киева

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева вызывает на заседание экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, сообщила во вторник пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура направила в суд дело против Ежеля для заочного осуждения. Ежель занимал должность министра обороны с марта 2010 по февраль 2012 года, после увольнения из министерства он был назначен на должность посла Украины в Белоруссии.

"Соломенский райсуд столицы на 10.00 вызывает экс-министра обороны Украины времен Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович — ред.) Михаила Ежеля… Если Ежель не явится на заседание, судьи смогут начать рассмотрение дела в заочном порядке", — написал Сарган на своей странице Facebook.

По ее словам, Ежель подозревается в совершении преступлений, предусмотренных по статье "Злоупотребление властью или служебным положением", в частности, его обвиняют в сделках с фирмами, которые поставляли продукты для армии. Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму более 40 миллионов гривен.

Как позже сообщила Сарган, следующее заседание суда перенесено на 18 августа. Причина - защитник Ежеля не может ознакомиться с материалами.

В сентябре главная военная прокуратура Украины завершила специальное (заочное) досудебное расследование уголовного дела в отношении Ежеля, материалы которого были открыты для изучения защитой обвиняемого.

Ранее Ежель заявил об отсутствии у него гарантий, что при возвращении в страну его не убьют. Экс-чиновник подозревается в злоупотреблении служебным положением. В частности, по данным следствия, в 2011–2012 годах он распорядился оплатить из средств госбюджета коммунальные услуги предприятий, обеспечивавших питанием солдат украинской армии, которые в последующем не компенсировали эти расходы. Сумма ущерба нанесенного государству оценивается в 43 миллиона гривен (около 1,7 миллиона долларов).

После смены власти в Украине в 2014 году Генпрокуратура заявила о возбуждении против Ежеля ряда уголовных дел за деятельность на посту главы оборонного ведомства. При этом президент Украины Петр Порошенко уволил его с должности посла только 11 мая 2015 года. Весной 2016 года украинские правоохранители объявили Ежеля в государственный розыск. По информации СМИ, в данный момент он проживает на территории Белоруссии.