Карасев: Украина может взорваться, модель власти 2014 года исчерпала себя

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Установленная на Украине после победы "евромайдана" система власти исчерпала ресурс, реформы буксуют, само "окно возможностей" для их проведения закрылось, власть ищет пути выхода из создавшейся ситуации в "полициизации" страны, грезит о военном положении, но вряд ли это позволят сделать внешние игроки. Скорее, наоборот, Вашингтон будет настаивать на том, читобы Киев выполнил политическую часть минских договоренностей. Противоречия накапливаются и уже осенью может "рвануть"… Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог Вадим Карасев.

Кому нужна новая Конституция?

Карасев подчеркнул, что в настоящее время "исчерпана модель власти, которая была после 2014 года".

"Нет ресурсов для того чтобы работать далее… как в парламенте, так и вне парламента, как во внутренней политике, так и во внешней. Политическая система просто едет в тупик, причем может въехать туда на очень высокой скорости, и что от этого будет — можно только догадываться", — сказал эксперт.

По его словам, власть понимает, что система не работает — отсюда разговоры о том, что "дуализм власти себя исчерпал, что нужна новая Конституция…".

"Но они хотят сделать так, чтобы вместо дуализма власти был монополизм власти, такая президентская монархия", - отметил политолог. Он раскритиковал подобные намерения, напомнив, что только "благодаря дуализму власти в Украине демократия".

По мнению Карасева, Украина — это "такая страна, которая на фундаментальном уровне исповедует демократические ценности". И демократия оказалась возможна благодаря "зазору" между оппозицией и властью — теперь же этот зазор хотят убрать.

"Окно реформ закрылось"

Политолог отметил, что период, когда проведение реформ (пусть, по его словам, и "не всегда удачных") было возможно, закончился: "окно реформ закрылось".

"И никто уже не хочет (реформ — Ред.), а знаете, почему? Потому что кто против себя будет реформы проводить", — сказал Карасев, пояснив, что настоящие реформы подразумевают кардинальные изменения.

В качестве примера он назвал земельную реформу (проведения которой требует МВФ — Ред.). По словам эксперта, реформаторы просто требуют "открыть рынок земли", но никто не говорит о том, ради чего реформа должна быть проведена, какой в результате будет модель хозяйствования, какая должна быть социальная структура сельского хозяйства — латифундистская, олигархическая или фермерская? Ответа нет…

"Пряники закончились, остался кнут"

Почему политическая модель не работает? По мнению Карасева, "пробуксовка" наблюдается по той причине, что исчерпан ресурс: "пряники закончились, нечем стимулировать депутатов, остаются… кнуты".

"Что это означает? Полицеизация страны, милитаризация — хочется, скажем так, военное положение ввести в стране, чтобы был порядок. Тут проблема не столько внешняя, сколько внутренняя за всеми этими разговорами о военном положении", — подчеркнул эксперт.

Внутри страны, по его словам, противоречия накапливаются: "законопроекты МВФ" (медицинская, пенсионная, земельная реформы — Ред.) не проголосованы — хотя, возможно, что-то изменится в течение последней пленарной недели. Обострилась ситуация вокруг депутатской неприкосновенности, коалиции нет, нарастают противоречия внутри команды власти, по линии "премьер-президент"… Весь этот клубок противоречий может уже осенью буквально "сдетонировать", предостерег Карасев.

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Отметим, лидер "Радикальной партии", народный депутат Олег Ляшко заявил, что соратники главы государства Петра Порошенко будто бы намерены перенести президентские выборы на год — с 2019 на 2020 год.

Закон о деоккупации? Забудьте!

Карасев напомнил о том, что не случайно в Киеве в последнее время было много разговоров о законопроекте о деоккупации и реинтеграции Донбасса. Этот проект, по некоторым данным, предусматривает возможность замены антитеррористической операции на военную, что даст возможность использования ВСУ без ограничений.

По словам Карасева, такие тенденции свидетельствуют о том, для власти ситуация может быть охарактеризована как "цейтнот и в цугцванг".

"С одной стороны, нужно как-то форму сохранить, а с другой, стороны, кто там даст закон о деоккупации Донбасса провести?… После того как была встреча Трампа (с Путиным — Ред.) и визит Тиллерсона? Забудьте про этот закон, не будет никакого закона о деоккупации и реинтеграции Донбасса…", — заявил политолог.

Он отметил, что Киеву вряд ли удастся продолжать практику "оттягивания" реализации минских соглашений.

"Парламент мира" или "парламент войны"?

Если действительно президент США Дональд Трамп стремится улучшить отношения с Россией, то что нужно для этого сделать?— задал вопрос Карасев. И ответил: нужно убрать факторы, которые этому мешают. В частности, такой помехой является украинский кризис.

Ведь есть еще и корейский кризис… Политолог напомнил, что США — гарант безопасности Южной Кореи и Японии, Вашингтону необходимо договориться либо с РФ, либо с Китаем, либо с этими обеими странами.

"Если это важнее для США, чем какая-то там Восточная Европа, какая-то Украина, точнее… Нужно что сделать? Выполнять минские соглашения", — сказал Карасев, напомнив, что Трамп говорил о том, что РФ "расшатывает" ситуацию на Украине, но не упомянул ни разу о российской "агрессии", об "оккупации" и т. п.

Политолог предположил, что спецпредставитель США Курт Волкер будет держать вопрос выполнения "Минска-2" на контроле — "и нужно будет голосовать".

Напомним, госсекретарь США Рэкс Тиллерсон побывал с визитом на Украине. В Киеве американский гость провел встречу с президентом Петром Порошенко, после чего сделал ряд заявлений. В частности, он заверил, США настроены "помочь восстановить территориальную целостность Украины", но разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

"Ситуация такая… А есть ли сегодня у президента влияние на парламент?" — задался вопросом эксперт. По его мнению, президент будет искать разные способы повлиять на депутатов, если же не найдет — будут перевыборы.

И тогда, по словам Карасева, украинский избиратель определит, "какой парламент ему нужен: парламент войны или парламент мира".