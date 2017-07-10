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    Политика

    Гройсман сообщил, где взять средства на реформу образования

    (обновлено: )22702
    По словам главы правительства Владимира Гройсмана, стоимость реализации реформы образования в Украине составляет 87 млрд грн.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Средства на проведение реформы образования могут быть найдены как внутри страны, так и из внешних источников, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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    По словам премьера, стоимость реализации реформы образования составляет 87 млрд грн.

    "Мы будем все делать, чтобы найти эти средства, как внутри страны, так и во внешних источниках, чтобы проводить реформу образования", — сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина".

    Как отметил Гройсман, если международные партнеры будут готовы помочь с проведением реформы институционально и финансово, вклад Украины должен быть самым большим.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа образования в Украине является одним из первых приоритетов.По словам президента, около 10 миллионов украинских граждан сейчас учатся в средней школе, в системе профессионально-технического образования, в высшей школе.

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