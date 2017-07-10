Программа с МВФ. Гройсман рассчитывал на аванс — Скаршевский

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что следует пересмотреть отношения с МВФ. Премьер завил, что Украина нуждается в новой программе сотрудничества.

По мнению главы правительства, это позволит достичь максимально эффективного взаимодействия.

Реально ли передоговориться с МВФ, нужно ли это делать, и какой будет судьба остатков средств по этому траншу, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экономист Виктор Скаршевский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що тоді очікує стару програму, якщо ми вже чуємо заяви про те, що треба домовлятися про нову?

— От дивіться, він вже зрозумів, що він сказав дурницю. Вже трохи пізніше, після цієї заяви, він роз'яснив, що він мав на увазі, що спочатку треба дозавершити цю діючу програму, і лише потім починати нову програму. Але я більш ніж впевнений, що він мав на увазі, що він хоче нову програму. Бо вже така була ситуація з урядом Яценюка. Якщо пам'ятаєте, спочатку після того як був перший уряд Яценюка, була програма з МВФ, вона взагалі не виконувалася. У принципі, як і попередня програма. І потім придумали таку річ, щоб запустити нову програму, яка діє зараз. І коли починає діяти нова програма, МВФ як би видає гроші авансом. Саме це, напевно, і думав зробити Гройсман. Але йому підказали, що він сказав дурницю. І вже заперечує, що він мав на увазі нову програму саме зараз.

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У чому відмінність цієї програми, яка діє зараз, і попередньої? Це якісь політичні вимоги чи більше економічні вимоги?

— Там, на жаль, вже в програмі з МВФ дуже часто записані вже і політичні різні речі. Наприклад, те саме прослуховування, право надати прослуховування телефонів та інших речей НАБУ. МВФ, він завжди вимагає одне і те саме. Для МВФ тільки два показники мають бути такими, що відслідковуються: це дефіцит бюджету і дефіцит платіжного балансу. Оцих два дефіцити. Якщо дефіцит платіжного балансу зашкалює, то тоді МВФ, як написано в нього в статуті, приходить на допомогу таким країнам. Але, на жаль, починаючи з 90-х років, коли розпався СРСР і з'явилися східно-європейські держави, мається на увазі без впливу СРСР, тоді МВФ почав разом зі Світовим банком, але передусім МВФ, висувати також і різні політичні, антикорупційні вимоги. От таким чином.

Дефіцит бюджету в нас зараз намагаються зменшувати чи, принаймні, контролювати його. Наскільки виходить?

— Нормально виходить. Тому що завдяки інфляції, майже гіперінфляції і супердевальвації в три рази, доходи бюджету почали наповнюватися. Правда, знеціненими грошима, але вони наповнюються. Так як скорочуються різні соціальні програми, економія на найбідніших верствах населення, то так, дефіцит більш-менш витримується. Навіть деколи з'являється і профіцит, тобто перевищення доходів над видатками. Так, програма з МВФ, на жаль, перетворилася в такий політичний інструментарій. І, до речі, цього року ми і не потребуємо жодних МВФівських грошей, тому що не такі великі виплати по зовнішнім боргам в Україні. І гроші МВФ цього року не потрібні.

Якщо враховувати також і борги, які гарантовані державою, маю на увазі зараз зовнішні борги, найближчі три роки Україна має виплатити 22 мільярди доларів. Пік виплат прийдеться на 2019 рік. Отут буде проблема. І жодні гроші МВФ тут не допоможуть, тут допоможе лише два варіанти: або реструктуризація зовнішнього боргу, не така, як була імені Яресько, де кабала… Але має зараз йти мова про реструктуризацію або про дефолт. Але краще про реструктуризацію.

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А реструктуризовані борги можна ще раз реструктуризувати? Чи підуть на це кредитори?

— Завжди можна. Тим більше, що вони рестурктуризовані в інтересах зовнішніх кредиторів. З 2021 року Україна буде віддавати 30-40% від свого зростання кредиторам зовнішнім, а це декілька десятків мільярдів доларів напротязі 20 років. І це треба скасувати. Це треба передомовитися або сказати, що дефолт, тому що навіщо брати добровільно на себе такі боргові зобов'язання, які зі здоровим глуздом не мають жодного зв'язку. Яресько — громадянка США, вона ж, напевне, і тому і діяла в інтересах зовнішніх гравців, а не в інтересах України. Тому, який би уряд не був, він буде змушений зробити реструктуризацію нову.

Якщо Наталя Яресько проводила реструктуризацію в інтересах кредиторів, то чи погодяться наші кредитори на нову реструктуризацію? Чи страх перед дефолтом все ж таки переважить?

— Там не сама реструктуризація, там було зміщено на чотири роки платежі. Чому з 2019 року і будуть максимальні виплати. Але там було ще так зване списання 3,6 мільярдів доларів, яке було прив'язане до майбутнього економічного зростання з 2021 року. От саме це треба переглянути. Жодної прив'язки до ВВП не має бути. Тому що списали 3,6 мільярдів, а маємо виплатити декілька десятків мільярдів доларів. Це якщо навіть врахувати, що там іде інфляція, все одно це буде близько 12-15 мільярдів доларів замість 3,6. От це треба переглянути, це треба передивитися.

А що робити з тими грошима, які нам треба буде в 2019 році починати повертати? За рахунок чого?

— Їх також треба реструктуризувати. Якщо ми хочемо свої ресурси спрямовувати на економічне зростання, а не на виплату минулих боргів, їх треба розтягнути по часу. Тому що чотири роки — це мало, це мало, те, що було відкладено. Плюс відсоткова ставка була 7,5%, коли в Європі запозичення зараз під 0,5, під максимум 1%, і деколи навіть парадоксально, але факт, під мінусові відсотки позичаються гроші. Тобто це треба переглядати. І ще дві речі: відв'язати від економічного зростання, і друге — розтягнути більше по часу ці пікові виплати. Інше може бути, якщо економіка України почне зростати 12-15%, як це було в 2013 році, тоді в нас будуть ресурси віддавати гроші. Але такого сценарію, на жаль, не відбудеться. Тому — реструктуризація.

Ранее политолог Алексей Якубин прокомментировал в эфире "ГС", почему переговоры МВФ и правительства относительно нашумевших и наболевших реформ проходят в режиме полусекретности.

А исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил в эфире, что Украина получит четыре транша от МВФ до конца года в случае колоссального прогресса в борьбе с коррупцией и проведения всех реформ.