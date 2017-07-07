Денег нет и не будет. Отказ МВФ и крах украинской экономики

Сергей Чигирь, для РИА Новости Украина

Международный валютный фонд не оценил реформаторских потуг правительства Владимира Гройсмана и решил отложить до осени принятие решения о выделении Украине пятого транша помощи в размере 1,9 миллиарда долларов. Это ставит под вопрос финансовую безопасность страны, поскольку валютный курс страны уже давно тесно связан с международными кредитами. Любая весть о приостановке транша до недавнего времени сразу же обваливала курс, и наоборот, укрепляла гривну после новостей о новом кредите.

МВФ слезам не верит

В последнее время мы наблюдаем охлаждение отношений между МВФ и Украиной. Если в 2015 году Фонд одолжил стране 6,7 миллиардов долларов, то в прошлом году — только миллиард, что серьезно осложнило финансовое положение страны. Лишь после массового повышения тарифов на услуги ЖКХ Фонд продолжил финансирование украинской власти.

В этом году МВФ дал правительству миллиард долларов, и то — под "честное слово" провести так называемые "непопулярные реформы", а именно повысить пенсионный возраст для украинцев (путем сокращения дефицита Пенсионного фонда), а также отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

Однако Верховная Рада уже вряд ли рассмотрит до осени эти "реформы", а это, в свою очередь, может лишить страну международных кредитов на 4,4 млрд. долларов. После МВФ могут сократить свои проекты Мировой банк, ЕБРР и другие финансовые институты. Накроются медным тазом и планы Минфина разместить за рубежом еврооблигации. Приостановка международных финансовых вливаний будет серьезным ударом для украинской экономики, которая и так дышит на ладан.

"Это минус для финансовой и курсовой стабильности Украины, потому что любое, даже временное приостановление программы сотрудничества с МВФ, это негативный сигнал инвестора. Когда нет реформ, когда нет инвестора, все это, конечно, негативно отображается на экономике", — сообщил РИА Новости Украина экс-министр экономики Виктор Суслов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов

И вашим, и нашим

Кроме того, "торможение" от МВФ — серьезный удар по международному имиджу правительства, которое не выполняет своих обещаний и пытается одурачить иностранцев с помощью псевдореформ.

Так, за последние два года власти выполнили только две "реформы" из всех обещанных, да и то потому, что они касались лично выгоды чиновников. В частности, национализировали "Приватбанк" (устранив давнего конкурента Коломойского) и в несколько раз подняли тарифы для населения (позволив зарабатывать олигархам на сомнительных схемах вроде "Роттердам плюс").

"Реформы" вылилась налогоплательщикам в сотни миллиардов гривен бюджетных расходов. Однако денег на продолжение банкета не хватает. Вот и сейчас правительство просит у парламента внести изменения в госбюджет, поскольку на жилищные субсидии не хватает 14,1 млрд. грн.

Земельная и пенсионные реформы, которые должны были принять в этом году, также выглядят попыткой надувательства, причем как международных кредиторов, так и украинской общественности.

Несколько дней назад представители Порошенко уверяли, что президенту удалось исключить земельную реформу из перечня требований МВФ, и теперь тот якобы не настаивает на отмене моратория. Однако позднее оказалось, что МВФ земельную реформу не отменял.

"Не было официального заявления со стороны Международного валютного фонда, что эту реформу исключили из повестки. Эти положения до сих пор находятся в тексте меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Поэтому, пока это обязательство не изъяли из меморандума, его можно считать действующим", — отметил Виктор Суслов.

Премьер Гройсман также признал, что земельная реформа входит в общий пакет реформ программы сотрудничества с МВФ. По его словам, законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" планировали подать на рассмотрение Верховной Рады до 1 июля 2017 года, однако он до сих пор не рассмотрен.

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"Правительство предлагает полный запрет продажи земли иностранцам, крупным холдингам. Мы за то, чтобы земельная реформа проводилась в интересах фермерства",— заявил Гройсман.

МВФ юмора не понял

Впрочем, такая половинчатый ход реформ вряд ли придется по вкусу МВФ, который требует сделать свободную продажу земли без всякий ограничений. Не по вкусу "реформа" придется и земельным олигархам, которые опасаются, что их лишат монополии на земельном рынке.

Еще более непонятной выглядит пенсионная реформа, которую чиновники пытаются протолкнуть в Раду до летних каникул. "Керманычи" хотят скрыть повышение пенсионного возраста до 65 лет путем увеличения трудового стажа с 15 до 25 лет. Впрочем, власти опасаются скорых выборов, поэтому пытаются подсластить горькую пилюлю с помощью "осовременивания" пенсий уже в октябре текущего года. Это выльется в десятки миллиардов гривен. Таким образом, дефицит Пенсионного фонда не будет сокращен, как того требует МВФ.

"Все, что касается требований МВФ, является коллективным выражением интересов западных стран, поэтому эти реформы не нацелены на развитие Украины как промышленного государства, скорее, они больше нацелены на превращение Украины в сырьевую экономику, которая является вспомогательной для западных стран. У Украины нет выхода, она обязана взаимодействовать с МВФ, потому что, надо понимать, что если бы МВФ не предоставлял помощь, Украина бы уже находилась в состоянии глубокого дефолта", — заявил Виктор Суслов.

Попытка угодить и международным кредиторам, и олигархам, и электорату сыграет с правительством злую шутку. Половинчатые "реформы" наверняка не удовлетворят МВФ, который может заморозить финансирование Украины до лучших времен. А вот попытки повысить пенсионный возраст и разрешить продажу земли наверняка серьезно разозлят народ, который и так наелся досыта "реформами" в ЖКХ, в результате которых за квартиру нужно платить половину зарплаты. Учитывая, что парламентские выборы могут состояться в следующем году, не исключено, что правительству "реформаторов" осталось работать недолго.

"Украина может сотрудничать, а может не сотрудничать в МВФ, но в данный момент у правительства нет выбора. Власти вынуждены будут принять решение о продаже земель иностранцам, пойти на повышение пенсионного возраста и ряд других мероприятий, которые приведут к снижению жизненного уровня большинства украинских граждан, поскольку МВФ хочет, чтобы первым приоритетом была выплата внешних долгов, в том числе, долгов самому МВФ.

Украина находится в очень узком коридоре принятия решений. Все решения, которые принимаются украинской властью, в той или иной ситуации являются вынужденными", — подытожил Виктор Суслов.