Нацбанк анонсирует перенос одного из траншей МВФ

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины изменил прогноз по финансированию от Международного валютного фонда (МВФ) в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год, сообщил на брифинге в четверг и.о. регулятора Яков Смолий.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.

"Мы изменили прогноз поступления финансирования от МВФ в этом году до трех миллиардов (с 4,5 миллиарда — ред.), но мы рассчитываем, что сотрудничество продолжится и все финансирование, которое планировалось, будет получено Украиной в течение текущего и следующего годов", — сказал Смолий.

"В связи с тем, что откладывается рассмотрение законопроектов, которые были ключевыми при принятии советом директоров МВФ решения о выделении очередных траншей, сессионная активность депутатская начнется с осени, поэтому мы ожидаем, что один транш будет перенесен на следующий год", — добавил он.

Миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. Граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

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В понедельник СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.