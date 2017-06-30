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    Экономика

    Назначен новый представитель МВФ в Украине

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (437)

    (обновлено: )11310
    Новым постпредом стал экономист из Швеции Йоста Люнгман. Он приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля 2017 года. Жером Ваше возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине.
    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Экономист из Швеции Йоста Люнгман займет должность постоянного представителя МВВ в Украине, сообщило представительство Международного валютного фонда в Украине.

    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen
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    Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что МВФ намерен сменить своего представителя в Украине Жерома Ваше.

    "МВФ назначил Йосту Люнгмана своим постоянным представителем в Украине. Господин Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля 2017 года. Жером Ваше, который сейчас занимает должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине", — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

    Решение о смене представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей, добавили в ведомстве.

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    Как отмечается в сообщении, Люнгман является гражданином Швеции, получил диплом экономиста в Университете Уппсала. Он присоединился к МВФ в 2007 году, до этого работал в министерстве финансов Швеции. В налогово-бюджетном департаменте и департаменте МВФ Ближнего Востока и Центральной Азии Люнгман получил существенный опыт работы со восточноевропейскими и переходными экономиками, пояснили в МВФ.

    Ранее МВФ призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.

    Программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.

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