МВФ обнародует свою позицию по пенсионной реформе в Украине

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) вскоре обнародует свою официальную позицию по проекту пенсионной реформы, подготовленной правительством Украины.

Об этом сообщил в среду министр социальной политики страны Андрей Рева.

"Позиция МВФ в ближайшее время будет обнародована", — сказал Рева на заседании правительства Украины.

При этом он озвучил позицию Всемирного банка, который вместе с украинским правительством и МВФ работали над разработкой пенсионной реформы. По словам министра, Всемирный банк в своем письме Минсоцполитики позитивно оценил разработанный проект реформы и поблагодарил украинское правительство за то, что оно учло в проекте закона последние замечания к нему.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада и подписать президент страны.