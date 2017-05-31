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    Экономика

    МВФ обнародует свою позицию по пенсионной реформе в Украине

    (обновлено: )9010
    Министр соцполитики страны Андрей Рева заявил, что позиция МВФ по пенсионной реформе в ближайшее время будет обнародована. Ранее СМИ сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы.
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) вскоре обнародует свою официальную позицию по проекту пенсионной реформы, подготовленной правительством Украины.

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
    МВФ, Гройсман, пенсии, гаплык

    Об этом сообщил в среду министр социальной политики страны Андрей Рева.

    "Позиция МВФ в ближайшее время будет обнародована", — сказал Рева на заседании правительства Украины.

    При этом он озвучил позицию Всемирного банка, который вместе с украинским правительством и МВФ работали над разработкой пенсионной реформы. По словам министра, Всемирный банк в своем письме Минсоцполитики позитивно оценил разработанный проект реформы и поблагодарил украинское правительство за то, что оно учло в проекте закона последние замечания к нему.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы.

    Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада и подписать президент страны.

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