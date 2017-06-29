Аналитик: бюджетная резолюция от Кабмина - "калька" меморандума с МВФ

"Такое складывается впечатление, что бюджетную резолюцию делали не для экономики Украины, а для того, чтобы порадовать дядюшек и тетушек из МВФ", — заявил Александр Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Кабинет министров утвердил проект бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, который предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 3%, в 2019 году — 3,6% и в 2020 году — 4%. Документ вскоре будет передан на рассмотрение Верховной Рады. При этом эксперты утверждают, что документ далек от реальности — противоречит этапам пенсионной реформы и не согласуется с прогнозом НБУ.