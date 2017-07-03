Жена экс-председателя "Привата": как МВФ и Гонтарева захватили банк

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Жена экс-председателя "ПриватБанка" Дмитрия Дубилета Ольга фактически обвинила директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард в "решении о захвате банка" по причине "нежной дружбы с председателем НБУ" Валерией Гонтаревой. Об этом на своей странице в Facebook написала Ольга Дубилет (Бойко).

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook, страница Ольги Дубилет Бойко

"Здравствуйте, дорогие чиновники МВФ! (Дорогие в прямом смысле этого слова!) Отдельно, здравствуйте, бабушка Лагард! Если не лень, взгляните на фото моего профиля: да, это я — Ольга Дубилет — жена экс-председателя Приватбанка, и мои 6-летние девочки Маша и Катя, которые каждое утро идут в школу и еще не знают, что вы, без их на то согласия, расписали их будущее.

У меня к вам несколько вопросов, понятно, риторических. Я не настаиваю, но может стоило пробежаться по украинским садикам и школам и попытаться опросить украинских малышей, а заодно, чего уж там!, и их родителей, насколько сильно они хотят расти "с вашей помощью"? Ой, что это я несу, совсем забыла. Сейчас ведь надо спасать экономику несчастного государства, в котором мы пока гордимся артистами, которых не пустили к нам на гастроли. Кстати, кого там не пустили? Мне на них плевать. Так вот. Возьмите с полки конфету.

Да, кстати. У нас были еще предметы для гордости: например, один из самых передовых банков Европы, “Приватбанк”. Слышали про такой? Что-что вы говорите? Вывели 90 млрд, ой 116, ой, 160? Извините, совсем запуталась в ваших расчетах. А давайте для круглого числа считать 500? И вам удобней и людям легче запомнить.

Правда, эти цифры не подтверждаются 2-мя мировыми монстрами аудита, но разве будем обращать внимание на такую ерунду? Куда важнее и авторитетней мнение НБУ. Может, до принятия решения о захвате банка, стоило на секундочку замереть и задать себе вопрос, неуважаемая госпожа Лагард? А вдруг такому эмоциональному порыву вы подверглись благодаря нежной дружбе с председателем НБУ?

Ой, да что это я опять? Такие решения принимаются взвешенно, извините. Мы все понимаем. Если у родителей по-бандитски забирают ребёнка и передают его в колонию строгого режима, не надейтесь, что мы будем его меньше любить, перестанем им гордиться и заботиться о нем. Так вот, сюрприз: вы не в Англии, господа. Здесь могут уничтожить самое важное, что есть у человека по гамбургскому счету – репутацию. Ну а об экономике вы позаботитесь, никто у нас здесь в Украине не сомневается. Приятного вечера в клубе!", – написала Ольга Дубилет.

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