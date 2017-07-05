Гройсман уточнил, как долго МВФ буде поддерживать Украину

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) будет поддерживать Украину до тех пор, пока на не достигнет должного экономического роста.

Ранее Гройсман заявил, что Украина и ключевой кредитор государства Международный валютный фонд выполняют программу сотрудничества и проблем в совместной работе нет. Так он прокомментировал отсрочку предоставления Украине очередного транша.

"МВФ поддерживает нашу макроэкономическую стабильность до тех пор, пока мы не сможем обеспечить экономический рост на должном уровне. Что касается транша, то мы ожидаем его получения в 2017 году. У нас есть программа действий, которая предусматривает стабилизацию нашей экономики, стабилизации публичных финансов, они обращают на это внимание. Поэтому есть общий план действий по движению вперед", — сказал премьер-министр в эфире телеканала "112 Украина" после встречи с советом директоров Европейского банка реконструкции и развития.

Также Гройсман высказался и о пенсионной реформе, отметив, что "она должна быть принятой как можно скорее".

"Реформа должна быть принята как можно быстрее в интересах украинских пенсионеров, не нужно затягивать время. Конечно, есть парламентские процедуры, но необходимо отбросить популизм и вражду и заняться конкретным делом", — резюмировал глава Кабмина.

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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита.