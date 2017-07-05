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    Гройсман на три дня уедет в Великобританию. Программа визита

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    Визит премьер-министра Украины в Великобританию пройдет 5-7 июля. В ходе визита Владимир Гройсман встретится с британским коллегой Терезой Мэй, главой британского МИД Борисом Джонсоном, а также с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с трехдневным визитом посетит Великобританию, где проведет первую встречу с британским коллегой Терезой Мэй и примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине.

    По информации пресс-службы Кабмина, визит Гройсмана пройдет 5-7 июля. Глава правительства примет участие в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и встретится с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти.

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    Премьер намерен 6 июля принять участие в пленарном заседании конференции по вопросам реформ в Украине. По его словам, в ходе конференции будут обсуждаться статус проводимых в стране реформ и необходимые направления международной поддержки Украины.

    "Это очень важное мероприятие. Мы подошли к конференции с четким пониманием изменений — как они будут происходить. Мы растем, становимся инвестиционно привлекательной страной. Это очень хороший сигнал. Мы рассчитываем, что наши международные партнеры и дальше нас будут поддерживать в том, чтобы мы дальше быстро и эффективно проводили изменения в интересах украинских граждан", — сообщил Гройсман накануне визита.

    Кроме этого программой визита главы украинского правительства предусмотрена совместная пресс-конференция с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном. Также запланированы встречи Гройсмана с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, председателем и членами парламентской группы по связям с Верховной Радой Украины, с лидерами британского бизнеса.

    Как ожидается, в пятницу глава Кабмина примет участие в инвестиционной конференции "Dragon Capital", даст интервью ряду ведущих средств массовой информации, а также встретится с лидерами украинской общины и духовенства.

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    В апреле текущего года Великобританию с визитом посещал президент Украины Петр Порошенко, где провел встречу с британским премьером Терезой Мэй.

    По информации официального представителя канцелярии премьера, Порошенко и Мэй обсудили повестку реформ в Украине. При этом Мэй сказала, что "Британия признает угрозу, которую несет Россия", упомянув присоединение Крыма и конфликт в Донбассе, а также отметила, что Лондон продолжает предлагать "поддержку для противостояния этой угрозе".

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    Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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