Бла-бла шоу. Прямая речь спикера ВР Андрей Парубия

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Мы являемся свидетелями распада РФ"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже давно славится как любитель делать резкие и скандальные заявления, особенно в адрес России.

Так, в понедельник, 3 июля, на торжественном заседании парламента, посвященном 20-й годовщине подписания Хартии Украина-НАТО, Парубий и вовсе заявил, что "идет распад последней в мире империи – РФ".

"Сейчас мы являемся свидетелями окончательного распада едва ли не последней империи – РФ. В 21-м веке полностью исчерпала себя политика так называемых сфер влияния. Она застряла еще во временах до Первой мировой войны и, наконец, она привела ко Второй мировой. А в наше время – к кровавой бойне в Афганистане и на Ближнем Востоке", – сказал Парубий.

"Украина стоит на защите Европы"

Также, по мнению спикера Рады, сейчас Украина стоит на защите Европы, ведя войну на Донбассе.

"Война продолжается на Донбассе Украина стоит щитом, защищая Европу от маниакальных планов Путина", — считает он.

"Украинская армия будет щитом для НАТО"

Парубий заверил, что в скором времени украинская армия станет "одной из сильнейших в Европе", а также "будет щитом для НАТО".

"Путь, на который мы встали в очень плотном и тесном сотрудничестве с НАТО, Парламентской ассамблеей, сегодня демонстрирует, что украинская армия становится одной из самых мощных армий в регионе и, без сомнения, украинская армия в ближайшее время станет одной из самых мощных в Европе", - заявил Парубий на торжественном заседании парламента.

"И это не просто защита Украины — украинская армия становится щитом защиты всего мира, щитом для НАТО и наших натовских союзников, и я убежден, что на этом пути Украина в сотрудничестве с НАТО одержит победу, потому что любые имперские замыслы в этом веке не имели никакой перспективы", — добавил спикер.

Возвращение Крыма и тысячелетие украинского флота

Следует отметить, что излюбленной темой у спикера также является возвращение Украине Крыма и Донбасса. По этому поводу политик в последнее время делал немало громких заявлений.

Так, в воскресенье, 2 июля, по случаю Дня Военно-Морских Сил Украины Парубий выразил убеждение, что украинские военные моряки "придут в Крым и вернут его Украине".

"Убежден, что украинские военные моряки придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове", — высказался спикер ВР.

Примечательно, что история украинского флота, по мнению Парубия, отсчитывается с июля 1918 года.

"Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Как раз после этого похода Олег оставил на воротах Царьграда свой щит – символ победы", — отметил Парубий.

"Украина отвоевала Крым 99 лет назад"

В марте 2017 года глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина отвоевала Крым и Донбасс у РФ еще в 1918 году.

По его словам, это случилось 99 лет назад, во время гражданской войны.

"В апреле 1918 года украинское войско под командованием полковника Петра Болбочана уже отвоевало Крым и Донбасс у российских оккупантов", — сказал Парубий по случаю столетия Украинской революции 1917-1921 годов.

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Полковник Петр Болбочан в 1918 году стал одним из самых известных военачальников УНР. С ноября 1917 года – командир полка УНР, затем дивизии, с которой в апреле 1918 года разбил на Перекопе войска большевиков и взял Джанкой, Симферополь и Бахчисарай.

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По материалам из открытых источников интернет