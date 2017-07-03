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    Корнейчук: Порошенко решил, что может обмануть Трампа

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    Порошенко всячески пытается саботировать "нормандскую встречу" до общения Трампа и Путина в Гамбурге, подставляя Трампа перед демократами и российским президентом, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко вернулся из Вашингтона, "где демонстрировал раболепие перед Трампом", и принялся тихонько продолжать саботировать "разморозку" выполнения Минских соглашений. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    По его словам, глава МИД Климкин уже начал рассказывать, что встреча в "нормандском формате" возможна только в случае прекращения боевых действий на Донбассе и прогресса в освобождении заложников. А вообще сначала должен состояться телефонный разговор лидеров "нормандского формата", дата которого пока неизвестна.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Одновременно включилась на полную катушку система пропаганды, пытаясь нагнетать ситуацию на Донбассе. В ход пошли откровенные фейки. К примеру, штаб АТО заявил, что ЛДНР обстреляли миссию ОБСЕ в Попасной (Луганская область). Причем ОБСЕ сразу опровергла эту информацию", — сообщил аналитик.

    Также, продолжил Корнейчук, в СМИ идет раскрутка информации, что "боевики не соблюдают "хлебное перемирие", хотя глава МИД Германии Габриэль, оперируя информацией ОБСЕ, заявляет: количество взаимных обстрелов значительно меньше.

    "Иными словами, Порошенко всячески пытается саботировать "нормандскую встречу" до общения Трампа и Путина в Гамбурге. По сути — подставляя Трампа перед демократами. Да и перед Путиным, который задаст вопрос: так как мы можем выполнять "Большую сделку", если вы не можете контролировать Киев? Похоже, приехав в свои украинские владения, окруженный верными холуями и кордонами охраны, Порошенко опять ощутил свою силу и решил, что он в силах "пропетлять" в отношениях с США. И обмануть Трампа", - заявил эксперт.

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    При этом думается, добавил он, что реакции Вашингтона долго ждать не придется.

    "Поскольку мы же понимаем, что Трамп не поверил ни одному слову Порошенко и заранее смоделировал попытку традиционного украинского "кидка"…", — подытожил Корнейчук.

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