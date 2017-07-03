Корнейчук: Порошенко решил, что может обмануть Трампа

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко вернулся из Вашингтона, "где демонстрировал раболепие перед Трампом", и принялся тихонько продолжать саботировать "разморозку" выполнения Минских соглашений. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его словам, глава МИД Климкин уже начал рассказывать, что встреча в "нормандском формате" возможна только в случае прекращения боевых действий на Донбассе и прогресса в освобождении заложников. А вообще сначала должен состояться телефонный разговор лидеров "нормандского формата", дата которого пока неизвестна.

"Одновременно включилась на полную катушку система пропаганды, пытаясь нагнетать ситуацию на Донбассе. В ход пошли откровенные фейки. К примеру, штаб АТО заявил, что ЛДНР обстреляли миссию ОБСЕ в Попасной (Луганская область). Причем ОБСЕ сразу опровергла эту информацию", — сообщил аналитик.

Также, продолжил Корнейчук, в СМИ идет раскрутка информации, что "боевики не соблюдают "хлебное перемирие", хотя глава МИД Германии Габриэль, оперируя информацией ОБСЕ, заявляет: количество взаимных обстрелов значительно меньше.

"Иными словами, Порошенко всячески пытается саботировать "нормандскую встречу" до общения Трампа и Путина в Гамбурге. По сути — подставляя Трампа перед демократами. Да и перед Путиным, который задаст вопрос: так как мы можем выполнять "Большую сделку", если вы не можете контролировать Киев? Похоже, приехав в свои украинские владения, окруженный верными холуями и кордонами охраны, Порошенко опять ощутил свою силу и решил, что он в силах "пропетлять" в отношениях с США. И обмануть Трампа", - заявил эксперт.

Читайте также: Порошенко против Авакова-Турчинова. К перевороту готовы?

При этом думается, добавил он, что реакции Вашингтона долго ждать не придется.

"Поскольку мы же понимаем, что Трамп не поверил ни одному слову Порошенко и заранее смоделировал попытку традиционного украинского "кидка"…", — подытожил Корнейчук.