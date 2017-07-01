Корнейчук: как Порошенко показывает США, что контролирует ситуацию в стране

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Депутата Верховной Рады Михаила Добкина ("Оппозиционный блок") могут лишить депутатской неприкосновенности.

Ранее Генпрокуратура внесла представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов парламента. Позднее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал возможность внесения представления о снятии неприкосновенности еще с одного депутата, не назвав его фамилии.

"Следующим народным депутатом, с которого снимут неприкосновенность, может стать представитель фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин", — говорится в сообщении.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, история с представлениями о лишении неприкосновенности нардепов от разных фракций (Лозового, Добкина, Довгого, Дейдея) объясняется банально: президент Порошенко собирает голоса на последнюю сессионную неделю Рады.

"На кону стоит будущее Порошенко. Он должен устроить публичное шоу перед Вашингтоном, продемонстрировав, что контролирует ситуацию в стране. А значит, одним заходом надо принять что-то в рамках имитации выполнения Минских соглашений, медицинскую реформу, а также пенсионную и земельную реформы, которые необходимы для получения денег МВФ", – уверен эксперт.

А "поскольку голосов "Народного фронта" нет (Турчинов-Аваков намерены показать Трампу полную бесполезность Порошенко), то добирать их Банковой придется с помощью Ляшко, Оппоблока, депгрупп, внефракционных", считает Корнейчук.

"Соответственно, все уже приготовились поторговаться с Банковой. Но Порошенко категорически дает понять: голосовать за нужные президенту законы будете бесплатно – ради спасения своей шкуры. Технология рабочая. И может иметь высокие шансы на успех", – заявил аналитик.

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Впрочем, продолжает он, Банковая может сама себя и обхитрить: "если ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый – Ред.) ситуативно сплотится с олигархами, чтобы провалить голосования за все внесенные представления о лишении неприкосновенности".

"Но это маловероятно. Слишком олигархи боятся за свой бизнес, чтобы начинать открытую войну против Порошенко. Они уже смирились с тем, что бегают перед Банковой в ритме спорта", – подытожил Корнейчук.