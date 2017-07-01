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    Корнейчук: как Порошенко показывает США, что контролирует ситуацию в стране

    (обновлено: )29030
    Порошенко нужны голоса депутатов на сессии в ВР – показать Вашингтону, что он контролирует ситуацию в Украину, и этим объясняются представления о лишении неприкосновенности нардепов от разных фракций, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Депутата Верховной Рады Михаила Добкина ("Оппозиционный блок") могут лишить депутатской неприкосновенности.

    Ранее Генпрокуратура внесла представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов парламента. Позднее генпрокурор Юрий Луценко анонсировал возможность внесения представления о снятии неприкосновенности еще с одного депутата, не назвав его фамилии.

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    "Следующим народным депутатом, с которого снимут неприкосновенность, может стать представитель фракции "Оппозиционный  блок" Михаил Добкин", — говорится в сообщении.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, история с представлениями о лишении неприкосновенности нардепов от разных фракций (Лозового, Добкина, Довгого, Дейдея) объясняется банально: президент Порошенко собирает голоса на последнюю сессионную неделю Рады.

    "На кону стоит будущее Порошенко. Он должен устроить публичное шоу перед Вашингтоном, продемонстрировав, что контролирует ситуацию в стране. А значит, одним заходом надо принять что-то в рамках имитации выполнения Минских соглашений, медицинскую реформу, а также пенсионную и земельную реформы, которые необходимы для получения денег МВФ", – уверен эксперт.

    А "поскольку голосов "Народного фронта" нет (Турчинов-Аваков намерены показать Трампу полную бесполезность Порошенко), то добирать их Банковой придется с помощью Ляшко, Оппоблока, депгрупп, внефракционных", считает Корнейчук.

    "Соответственно, все уже приготовились поторговаться с Банковой. Но Порошенко категорически дает понять: голосовать за нужные президенту законы будете бесплатно – ради спасения своей шкуры. Технология рабочая. И может иметь высокие шансы на успех", – заявил аналитик.

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    Впрочем, продолжает он, Банковая может сама себя и обхитрить: "если ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый – Ред.) ситуативно сплотится с олигархами, чтобы провалить голосования за все внесенные представления о лишении неприкосновенности".

    "Но это маловероятно. Слишком олигархи боятся за свой бизнес, чтобы начинать открытую войну против Порошенко. Они уже смирились с тем, что бегают перед Банковой в ритме спорта", – подытожил Корнейчук.

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