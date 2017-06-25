Корнейчук: оппоненты выбивают власть из рук Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Политтехнолог Дмитрий Корнейчук объяснил, почему именно сейчас группа ТАТС (Александр Турчинов, Арсен Аваков, Юлия Тимошенко и примкнувший к ним Андрей Садовый – Ред.) пошла на обострение отношений с президентом Украины Петром Порошенко.

"Причина простая — им нужны досрочные парламентские выборы, своя коалиция в Раде. Зачем? Во-первых, это выбивает главный админресурс из рук у Порошенко (исполнительную власть) перед президентскими выборами. Во-вторых, ТАТС сможет провести через Раду ряд необходимых Вашингтону законов, показав, что группа эффективнее Порошенко. А значит, в 2019-м надо поддержать Тимошенко. В-третьих, имея антипрезидентскую коалицию, можно пугать Порошенко процедурой импичмента, выбивать его людей с ключевых должностей. В общем, перевести Порошенко в статус "без полномочий", как делала премьер Тимошенко при президенте Ющенко. И тем самым окончательно "похоронила" его рейтинг", — написал Корнейчук на своей странице в Facеbook.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

Как отмечает политический эксперт, нужно понимать, что Порошенко добровольно не пойдет на выборы, даже если Турчинов-Аваков выведут "Народный фронт" из коалиции, и она официально "умрет".

"Только команда Порошенко из Вашингтона запустит процесс перевыборов. Но для этого Трамп должен увидеть неспособность Банковой выполнять Минские соглашения. Или сознательный саботаж. Собственно, именно эти два аспекта пытается продемонстрировать ТАТС, через НФ загоняя Порошенко в рамки закона о деоккупации/реинтеграции Донбасса, который официально срывает "Минск". С другой стороны, Вашингтон не собирается слушать традиционную болтовню Порошенко (которую он с 2015-го тестировал на Меркель) о том, что патриотические партнеры по коалиции и общество мешают выполнять "Минск", — считает политтехнолог.

Корнейчук напомнил, что у Трампа на кону "Большая сделка" с Путиным.

"Поэтому Вашингтон вопрос ставит ребром: или Порошенко "перезапускает" Минские соглашения, или такой президент им в Киеве с такой коалицией неинтересен. Поэтому вперед на перевыборы в Раду. И вообще — в 2019-м можем сделать ставку на Тимошенко, поскольку она явно окажется более полезной Вашингтону", — прогнозирует политэксперт.

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При этом аналитик поясняет, что ТАТС — это группа по интересам, члены которой сейчас друг другу нужны, чтобы свалить Порошенко и самим дорваться до полной власти в стране. По мнению Корнейчука, в ТАТС нет взаимного доверия — каждый из них будет вести свою игру: "Они не собираются на совместные пресс-конференции и чаепития. Но пока они сплотились, поскольку иначе Порошенко уничтожит их поодиночке. И они это понимают".