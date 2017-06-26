Корнейчук: есть два ключевых момента в интервью Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью украинским телеканалам. Глава государства во время общения с журналистами заявил, что во время визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу доказательства присутствия российских войск на территории Донбасса.

Порошенко назвал президента США Дональда Трампа настоящим другом Украины. В целом глава государства охарактеризовал свою поездку в США как историческую. Также он сообщил, что в ходе поездки в США не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву, но в ближайшие два-три месяца он надеется на решение этого вопроса.

Порошенко в ходе интервью опроверг информацию, что в США планируют смягчить санкции против РФ и назвал Северный поток-2 местью Украине.

Также Порошенко сообщил, что Украина купит минимум 2 млн тонн угля у США. По словам президента, министр энергетики США Рик Перри в августе посетит Украину. Предметом обсуждения станет участие американских компаний в приватизации энергетических компаний как энергосбыта так и энергогенерации.

Краткий анализ интервью главы государства изложил на своей странице в Facebook политтехнолог Дмитрий Корнейчук.

"1) Пожав руку Трампу, Порошенко почему-то ощутил себя его партнером. 2) Оказывается, во время встречи Трамп успел по-братски так сказать: Петр, чем тебе помочь? 3) По словам Порошенко, за недолгое общение он успел предоставить Трампу доказательства российской агрессии на Донбассе и дать Трампу все аргументы для встречи с Путиным. 4) Оказывается, новые санкции Сената и Минфина против России не просто так совпали с приездом Порошенко. Не случайно все это. 5) Украина почему-то объединила США. 6) Благодаря эффективному Порошенко, все американские политики единодушно продлевают санкции против России.

Читайте также: Корнейчук: оппоненты выбивают власть из рук Порошенко

В общем, как говаривал Геббельс, ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. И именно по этим заветам живут на Банковой…", — написал Дмитрий Корнейчук.

Как считает политический аналитик, если отбросить пустые слова, то в интервью Порошенко стоит обратить внимание на два ключевых момента.

"Первый — это обещание США пустить их на украинский энергетический рынок. Начиная от приватизации объектов энергетики и газового рынка и заканчивая обещаниями покупать американский уголь и еще больше ядерного топлива. Таким образом, мы видим шантаж со стороны Порошенко олигархов, в первую очередь, Ахметова и Фирташа. Дескать, не будете лояльными — ваши активы уйдут американцам. Кроме этого, Порошенко традиционно пытается умаслить бизнес-лобби из окружения Трампа. Мол, я вам в Украине подарю все, поэтому не надо лишать меня власти", — сказал Корнейчук РИА Новости Украина.

Второй момент — это совершенно разные мессиджи, которые Порошенко говорил на Западе и в интервью для украинцев.

"Для своего электората Порошенко всячески умалчивал о кулуарных и публичных заверениях в США, что он обещает "перезапустить" Минские соглашения. С чем связано такое умалчивание? Поскольку Порошенко выбрал для себя нишу антироссийского "ястреба", но получил "пинок" от Трампа в сторону "Минска", то сейчас в глазах электората президент будет имитировать, что "перезапускает" Соглашения под давлением Запада. А вот сам бы он их не выполнял, поскольку Россия первая все срывает и не прекращает боевые действия на Донбассе", - пояснил политтехнолог.