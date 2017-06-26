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    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: есть два ключевых момента в интервью Порошенко

    (обновлено: )40060
    Президент Украины, пообещав США пустить их на украинский энергетический рынок, традиционно пытается умаслить бизнес-лобби из окружения Трампа, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко дал интервью украинским телеканалам. Глава государства во время общения с журналистами заявил, что во время визита в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу доказательства присутствия российских войск на территории Донбасса.

    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    @chesno_movement
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    Порошенко назвал президента США Дональда Трампа настоящим другом Украины. В целом глава государства охарактеризовал свою поездку в США как историческую. Также он сообщил, что в ходе поездки в США не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву, но в ближайшие два-три месяца он надеется на решение этого вопроса. 

    Порошенко в ходе интервью опроверг информацию, что в США планируют смягчить санкции против РФ и назвал Северный поток-2 местью Украине.

    Также Порошенко сообщил, что Украина купит минимум 2 млн тонн угля у США. По словам президента, министр энергетики США Рик Перри в августе посетит Украину. Предметом обсуждения станет участие американских компаний в приватизации энергетических компаний как энергосбыта так и энергогенерации.

    Краткий анализ интервью главы государства изложил на своей странице в Facebook политтехнолог Дмитрий Корнейчук.

    "1) Пожав руку Трампу, Порошенко почему-то ощутил себя его партнером. 2) Оказывается, во время встречи Трамп успел по-братски так сказать: Петр, чем тебе помочь? 3) По словам Порошенко, за недолгое общение он успел предоставить Трампу доказательства российской агрессии на Донбассе и дать Трампу все аргументы для встречи с Путиным. 4) Оказывается, новые санкции Сената и Минфина против России не просто так совпали с приездом Порошенко. Не случайно все это. 5) Украина почему-то объединила США. 6) Благодаря эффективному Порошенко, все американские политики единодушно продлевают санкции против России.

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    В общем, как говаривал Геббельс, ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. И именно по этим заветам живут на Банковой…", — написал Дмитрий Корнейчук.

    Как считает политический аналитик, если отбросить пустые слова, то в интервью Порошенко стоит обратить внимание на два ключевых момента.

    Интервью Порошенко
    Канал "Администрация Президента Украины" в Youtube
    Нормандский формат, Минские соглашения и роль США: интервью Порошенко

    "Первый — это обещание США пустить их на украинский энергетический рынок. Начиная от приватизации объектов энергетики и газового рынка и заканчивая обещаниями покупать американский уголь и еще больше ядерного топлива. Таким образом, мы видим шантаж со стороны Порошенко олигархов, в первую очередь, Ахметова и Фирташа. Дескать, не будете лояльными — ваши активы уйдут американцам. Кроме этого, Порошенко традиционно пытается умаслить бизнес-лобби из окружения Трампа. Мол, я вам в Украине подарю все, поэтому не надо лишать меня власти", — сказал Корнейчук РИА Новости Украина.

    Второй момент — это совершенно разные мессиджи, которые Порошенко говорил на Западе и в интервью для украинцев.

    "Для своего электората Порошенко всячески умалчивал о кулуарных и публичных заверениях в США, что он обещает "перезапустить" Минские соглашения. С чем связано такое умалчивание? Поскольку Порошенко выбрал для себя нишу антироссийского "ястреба", но получил "пинок" от Трампа в сторону "Минска", то сейчас в глазах электората президент будет имитировать, что "перезапускает" Соглашения под давлением Запада. А вот сам бы он их не выполнял, поскольку Россия первая все срывает и не прекращает боевые действия на Донбассе", - пояснил политтехнолог.

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