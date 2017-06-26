Порошенко заставит Раду голосовать за нужные законопроекты – нардеп

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал еще одно представление в ВР о снятии депутатской неприкосновенности.

Также заверил, что в отношении тех пяти представлений, которые уже лежат в ВР, есть необходимое количество доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности, а досудебное следствие, по его мнению, продлится до полугода.

О чем свидетельствует анонсирование еще одного представления о снятии депутатской неприкосновенности, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил внефракционный нардеп, заместитель председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте заяву Луценка, що готуються ще подання щодо зняття недоторканності?

— Для мене однозначно це спроба політичного тиску. Це замовлення Петра Порошенка для того, щоб змусити депутатів голосувати за певні законопроекти, як кажуть, загнати баранів в стійло, підкоритися. І однозначно людина, яка буде, це людина або має якусь власну думку на певній позиції, або є така вагома, і до неї прислуховуються для того, щоб забезпечити відповідні голосування. Я вам скажу, що по приїду в США і, взагалі, в процесі самого візиту Порошенка до Трампа мені вдалось з’ясувати певні обставини, які свідчать про те, що візит провалився, ніяких змін у відносинах покращення не відбулось, ми не отримали ні летальну зброю, ні позиції по НАТО у нас не покращились, і знову ми почули стару шарманку про виконання Мінських домовленостей. Я думаю, що така бурна активність Луценка свідчить про те, що скоро внесеться в парламент дуже важливий законопроект, який буде стосуватись Донбасу. Хто його називає реінтеграція, хто по-іншому, і знову ми повернемось, дубль два – спроби реалізувати Мінські домовленості, легалізувати ЛНР, ДНР, а потім амністувати бойовиків, і повністю привести до капітуляції України, і це, я думаю, що Трамп поставив таку умову Порошенку. Якщо він її не виконає, то йому прийдеться йти на дострокові вибори, і тому він пішов ва-банк і робить такі непродумані кроки, тому що не ті п’ять депутатів, яких внесли, мали б уже давно сидіти в тюрмі. У нас є люди, які крадуть мільярдами. Це брати Дубневичі на "Укрзалізниці", це Кононенко з Ахметовим "Роттердам плюс" — на вугіллі вони заробляють, це багато інших депутатів, з Опоблоку, зокрема. Їх не чіпають.

Розенблат голосував за більшість законів від влади, він представляє коаліцію.

— Розенблат вже давно має погані відносини з БПП. Це я точно знаю. Я з ним знаходжусь на ефірах дуже часто, і коли я критикую Порошенко, владу, він навіть підтримує мене в певних позиціях. По Розенблату тут взагалі ситуація дуже цікава. Якщо це все підтверджується, все, що є, то це відвертий лобізм, але, розумієте, що таке лобізм? От в США, в європейських країнах лобізм – це офіційний бізнес і, в принципі, він оподатковується, він знаходиться на державній реєстрації. А ось коли ми кажемо, що гроші пішли б на підкуп чиновників, правоохоронців, які кришують незаконний видобуток і реалізацію бурштину, так от, НАБУ до цього не дійшла, вона не показала нам всю схему. І тут я також думаю, що тут або непрофесійна діяльність, або навмисно дійшли тільки до депутатів для того, щоб показати: бий своїх, аби чужі боялись, і для того, щоб тільки змусити голосувати за певні законопроекти.

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Луценко заявив також, що стосовно півсотні депутатів є питання з приводу їх декларацій. Це голослівні зауваження чи варто чекати продовження?

— Є питання і до депутатів щодо несплати податків, але перші питання є до самого Юрія Луценка, до Петра Олексійовича Порошенка, який не декларував вілли в своїх деклараціях, до Гройсмана, який з-під подушки діставав близько двох мільйонів доларів за 2015 рік готівкою, коли майже все життя пропрацював на державних посадах. Тут ніхто цим не займається. Всіх цікавлять тільки депутати. Однозначно це очевидний приклад вибіркового правосуддя. Нічого спільного з тим, щоб добитись результату – покарати якусь винну людину немає. Ще раз кажу — це просто тиск на депутатів для того, щоб вони голосували, як треба.

Ви визначились, будете ви голосувати за ці подання?

— Поки матеріали справи мені вказують, що немає судової перспективи у них. У них зібрані матеріали непрофесійно, недостатньо доказової бази. Поки я не бачу необхідності голосувати. Але якщо воно буде реально, я вам скажу – перший, кого я б вносив – це Дубневич, це Кононенко, це Бойко, це Вілкул. За цих в мене вже сформована думка, однозначно я б голосував.

Чому ГПУ підготувала подання одразу на п’ятьох депутатів, в ефірі "ГС" прокоментував нардеп від фракції БПП, заступник голови регламентного комітету Володимир Арешонков.

Ви вже встигли ознайомитися з цими поданнями? Документи є?

— Я не просто бачив, я вже знайомлюсь з ними. Документи є. Їх достатньо багато, особливо там, де стосується Полякова і Розенблата. Матеріали дуже великі. В принципі, Генпрокуратура спільно з САП підготувала, мені здається, на цей раз матеріали, скажімо так, принаймі, по кількості їх дуже багато. Крім цього, я особисто звертався до прокурора Холодницького з тим, щоб мені надали дозвіл ознайомитися більш глибоко з матеріалами справи. По процедурі члени регламентного комітету мають на це право. Для чого це потрібно? Я хочу особисто переконатись, що ці показання свідків, які в поданні згадуються, їх прізвища, що вони, дійсно, є, що вони надані живими людьми, які, дійсно, є фігурантами по цій справі. Тому що коли ми будемо голосувати, ми маємо бути переконані, що справи не надумані і мають під собою серйозне обґрунтування, так як сьогодні заявляє і САП, і генпрокурор. Тому, мені здається, що наступний тиждень у нас буде на вивчення матеріалів, а ще через тиждень, коли у нас по плану робота в комітетах, от якраз ми його пресвятим вже розгляду цих всіх подань і, мені здається, що якщо все буде йти так, як я передбачаю, комітет до пленарного тижня пройде всі процедурні питання і все буде готове для того, щоб надати відповідні висновки.

Велика кількість матеріалів може затягнути розгляд справи?

— Ми можемо діяти виключно в рамках діючих норм. Вони наступні. З учорашнього дня вступило в силу п’ять днів для подачі письмових пояснень з цих п’яти нардепів. От, рахуйте, у вівторок закінчується термін їх подачі. Після цього комітет має максимум до 20 днів для того, щоб розглянути ці подання. Тобто ми не можемо виходити за межі цього всього. Так, я не виключаю, що дехто з депутатів членів комітету може сказати, що от мені ще потрібен час.

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У вас особиста думка склалась? Чи обґрунтовані ці факти?

— Скажу так. Перше враження – матеріали підготовлені достатньо ґрунтовно. Це перше враження, тобто просто відмовити, скажімо, просто відправити їх назад в прокуратуру на доопрацювання, як це можливо таке по процедурі, мені здається, що цього не буде, тому що, по-перше, статті достатньо серйозні, але скажу вам так: якщо по двом фігурантам там, де йде мова про недоплату податків, знову ж таки незаконне збагачення в площині матеріальних статків і т.д., там можливі варіанти їх розрахунків з державою, їх компенсування цих речей, там простіше, то якщо говорити про Довгого, де мова йде про зловживання при виділенні земельних ділянок і т.д., це достатньо глибока справа, там треба розбиратись не нам, а там якраз слідчим велике поле для діяльності. Але якщо говорити про Розенблата і Полякова, це питання взагалі комплексне, тому що там працювала група слідчих, там були задіяні іноземні фахівці, і з цією справою треба розбиратись. Тому є чим займатись і членам регламентного комітету, і, в тому числі, в сесійній залі депутати будуть визначатись. З того, що я чую на сьогодні, депутати достатньо серйозно підходять, повірте мені. Немає таких настроїв, що він наш, ми його прикриємо, і ми не будемо голосувати. Ні. Всі розуміють значимість цього питання, що і громадськість буде уважно слідкувати, і люди будуть вимагати, щоб було все по справедливості.

Анонсував Луценко наступні подання. Про які фракції може йтись?

— Я хочу сказати, що я дуже поважаю Юрія Віталійовича. По-перше, в мене буде питання не до нього, а до САП і до всіх цих органів: чому раптом їх прорвало? Зразу ж п’ять було подано, тепер вони ще готують цілу низку. У них що, план горить, треба дати? Повірте, це не все так просто, і тут питання не в кількості. Ми дамо дозвіл на притягнення, а це буде означати, що далі будуть працювати слідчі, судові органі і т.д. Тобто кожен має робити елемент своєї справи. А якщо когось не посадили, не довели до кінця, то це, знову ж таки, питання до якості матеріалів, в тому числі. Тут механічно звинувачувати тільки суддів як кінцевий елемент я б не завжди говорив, тому що ті матеріали, які нам подавались по окремим нардепам, вони страждали, скажімо так, дуже глибокою доказовою базою. Так, основа там була, але там для юристів було певне поле, де щось оскаржувати, ставити під сумнів. Тому всі мають якісно виконувати свою роботу. Хоча в цілому я скажу, що я вітаю сьогодні такі дії і прокуратури, і новостворених органів.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в эфире "ГС" заявил, что следствие могут проводить в отношении любого человека, даже нардепа, а Юрий Деревянко считает, что Порошенко невыгодно поднимать вопрос о снятии неприкосновенности.