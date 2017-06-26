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    Порошенко предоставил Трампу "доказательства присутствия РФ в Донбассе"

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    По словам Порошенко, Трампу "были предоставлены не просто аргументы, а материалы, доказательства, фотографии, карты, документы, шевроны и много других вещей, которые четко доказывают российское присутствие на Донбассе".
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Вашингтон передал президенту США Дональду Трампу "доказательства присутствия РФ на Донбассе". Об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

    Интервью Порошенко
    Канал "Администрация Президента Украины" в Youtube
    Нормандский формат, Минские соглашения и роль США: интервью Порошенко

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    "Были предоставлены не просто аргументы, а материалы, доказательства, фотографии, карты, документы, шевроны и много других вещей, которые четко доказывают российское присутствие на Донбассе", — сказал Порошенко.

    "Моя цель как президента, цель совместной мировой коалиции — принести мир на украинскую землю и четкость приоритетов, план, что и когда будем делать, координация усилий, начиная от ООН и заканчивая НАТО и трансатлантическим сотрудничеством, — это все удалось реально обсудить", — сказал президент.

    Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко в понедельник посетит с визитом Париж, где проведет первую встречу с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Детальной информации о визите главы украинского государства пока нет, известно лишь, что Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

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