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    Порошенко назвал "Северный поток-2" местью Украине

    (обновлено: )1020212
    Порошенко подчеркнул, что "Северный поток-2" - "это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, главная цель которой отнюдь ни экономическая, ни энергетическая, а цель - лишить Украину 2 млрд долларов, которые она получает за транзит".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Andrew Kravchenko

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал проект газопровода "Северный поток-2" местью Украине за антикоррупционные реформы в энергетической сфере и решение Стокгольмского арбитража, которым суд удовлетворил ряд требований "Нафтогаза Украина" в споре с российским "Газпромом" по контракту на закупку газа.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Северный поток - 2" против ГТС Украины: энергия – это политика

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    "Что касается главных достижений (визита президента Украины в США — ред.)… неслучайно, что во время пребывания украинской делегации были обнародованы новые санкции США в отношении РФ и продлены старые. Неслучайно, что мы обсудили вопрос санкций, которые были проголосованы в Сенате, мы обсудили их и в Конгрессе, и в Администрации", — отметил Порошенко в интервью украинским телеканалам.

    "В первую очередь нас волнует, и мы должны это использовать — это санкции, которые посвящены "Северному потоку-2". Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, главная цель которой отнюдь ни экономическая, ни энергетическая, а цель — лишить Украину 2 млрд долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм. Это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере. И США продемонстрировали полную поддержку в решении, которое было принято, в том числе, во время пребывания украинской делегации", — подчеркнул Порошенко.

    Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Shell заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" имеет все шансы на успех.

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