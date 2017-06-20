"Нафтогаз" просит США наказать компании, участвующие в "Северном потоке-2"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев обратился к США с просьбой "наказать" компании, которые планируют участвовать в проекте "Северный поток — 2", сообщает The Wall Street Journal.

"Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект", — заявил Коболев, подчеркнув, что трубопровод выгоден для России, создает риски для Украины, и угрожает европейскому единству.

"Любая независимая оценка показывает, что этот трубопровод противоречит интересам США. Это также противоречит принципу солидарности в Европе", — сказал Кобелев.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия должна изучить запрос Еврокомиссии о получении мандата стран ЕС на переговоры по "Северному потоку-2". По его словам, проект будет обсуждаться на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем в конце августа — начале сентября.