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    Экономика

    "Нафтогаз" просит США наказать компании, участвующие в "Северном потоке-2"

    (обновлено: )49408
    Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев подчеркнул, что трубопровод "Северный поток - 2" выгоден для России, создает риски для Украины, и угрожает европейскому единству.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев обратился к США с просьбой "наказать" компании, которые планируют участвовать в проекте "Северный поток — 2", сообщает The Wall Street Journal.

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    "Мы бы посоветовали США как можно скорее расширить санкции в отношении всех компаний, потенциально вовлеченных в этот проект", — заявил Коболев, подчеркнув, что трубопровод выгоден для России, создает риски для Украины, и угрожает европейскому единству.

    "Любая независимая оценка показывает, что этот трубопровод противоречит интересам США. Это также противоречит принципу солидарности в Европе", — сказал Кобелев.

    Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия должна изучить запрос Еврокомиссии о получении мандата стран ЕС на переговоры по "Северному потоку-2". По его словам, проект будет обсуждаться на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем в конце августа — начале сентября.

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