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    Новак сообщил, когда Россия обсудит с ЕК проект "Северный поток-2"

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    Новак отметил, что на сегодняшний день все взаимоотношения по реализации проекта по "Северному потоку-2" строятся на коммерческой основе.
    Александр Новак
    РИА Новости

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия должна изучить запрос Еврокомиссии о получении мандата стран ЕС на переговоры по "Северному потоку-2". По его словам, проект будет обсуждаться на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем в конце августа — начале сентября.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
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    "Господин Шефчович меня проинформировал о том, что буквально вчера Еврокомиссия получила мандат. Мы этот документ еще не видели, мы должны будем его изучить, посмотреть. Мы считаем, что наша позиция, по крайней мере, сейчас еще заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта "Северный поток-2" осуществляется коммерческими компаниями, европейскими компаниями, российской компанией "Газпром"", — сказал Новак на пресс-конференции.

    Он отметил, что "на сегодняшний день все взаимоотношения строятся по реализации этого проекта на коммерческой основе".

    "Будем изучать тот документ, который вчера был получен, договорились, что мы еще продолжим наши консультации, переговоры с Шефчовичем. Я думаю, что конец августа — начало сентября мы также встретимся для проведения нашего дальнейшего диалога", — сообщил Новак.

    Еврокомиссия ранее направила запрос Совету ЕС о получении мандата на проведение переговоров с РФ для создания специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".

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