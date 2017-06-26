Окончательный раскол. В Украине готовят проект "АнтиМинск"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина
Украинская "партия войны" активизировалась. Готовятся законопроекты, в которых говорится о войне с Россией (а слова могут превратиться в действия), ведется поиск путей выхода из минского переговорного формата, с высоких трибун произносятся воинственные речи, все чаще вспоминают о "хорватском сценарии"…
Все это — на фоне продолжающихся боевых действий на востоке Украины и на фоне обострения внутриполитического кризиса. Идет спор о том, по какому из двух путей (выбор теперь крайне ограничен) пойдет страна. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.
Проект "АнтиМинск"
Политолог отметил, что внутри Украины сейчас "разворачивается дискуссия по поводу выбора между стратегией мира и стратегией раскола".
По его словам, "возможны новые действия, связанные с реорганизацией зоны конфликта, с новым определением характера действий вооруженных сил, вообще военной организации в зоне конфликта". Словом, есть "повестка радикальных изменений в Украине и вокруг Украины".
Политолог напомнил о подготовленном законопроекте о стратегии "реинтеграции Донбасса", текста которого пока никто не видел, но — "есть утечки". И, судя по этим "утечкам", речь там идет "пусть о гибридной", но — о войне с Россией, об определении неподконтрольных Киеву территорий как "оккупированных". А это, подчеркнул эксперт, "меняет сам алгоритм действий государства в отношении этой территории".
"Мы имеем дело с проектом "АнтиМинск", — констатировал Ермолаев, добавив, что этот проект имеет и внутреннее измерение. В частности, это наблюдаемое сейчас ужесточение действий власти в отношении своих политических оппонентов, в том числе и оппонентов в сфере медиа.
В качестве показательного примера можно рассматривать атаку на популярное интернет-издание "Страна.ua" и задержание главного редактора Игоря Гужвы (Андрей Ермолаев от имени коллектива института выразил поддержку Гужве и призвал всех журналистов к проявлению солидарности).
Что вместо АТО?
Отметим, законопроект о реинтеграции неподконтрольных Украине отдельных районов Луганской и Донецкой области разрабатывался по поручению президента Петра Порошенко.
По словам секретаря СНБО Александр Турчинова, законопроект готов, в ближайшее время его рассмотрят на заседании СНБО, затем проект будет направлен президенту и парламенту. Турчинов выразил надежду на то, что депутаты Рады рассмотрят законопроект еще на текущей сессии.
Ранее Турчинов говорил о том, что им же объявленная АТО исчерпала себя и потому надо перейти к новому правовому формату, который "позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия".
Для этого и разработан законопроект "о реинтеграции"… Судя по "утечкам" в СМИ, "ограниченную" АТО предлагается заменить "военной операцией" — со всеми вытекающими последствиями.
Донбасс уходит в Россию
А время поджимает. "Если еще в 2016 году можно было говорить о разных вариантах путей к миру, то сейчас, по состоянию на середину 2017 года, я бы поставил вопрос так: или тяжелый, сложный новый национальный мир, или окончательный раскол. Поэтому такое напряжение во внутренней политике, такое напряжение вокруг Украины", — сказал Ермолаев.
По его словам, "три года войны, и — что существенно — полугодовая блокада уже привели, по сути, к необратимым последствиям в поведении и в настроениях украинцев, живущих по обе стороны этого окопа".
"Происходит гибридная, а не гласная, интеграция Донбасса, территорий, которые под контролем ДНР и ЛНР, в российское экономическое, информационное, политическое пространство", — констатировал политолог. Он напомнил, что в Москве принято решение о признании документов ЛДНР, а "блокада привела к стихийному формированию новых экономических связей ДНР и ЛНР с Россией".
Противники Трампа и Украина
Ермолаев отметил, что линии раскола углубляются не только в сфере экономики. Так, запрет доступа к российским соцсетям тоже, по его словам, может вызвать "эффект отрезания, поскольку это решение никак не коснулось тех, кто пользуется российскими соцсетями по другую сторону".
А по эту сторону тем временем "нарастает националистическая истерия в новых инициативах" (вопросы языка и т.п.), и это, несомненно, только углубит раскол.
"Стратегия раскола очевидна. Необходимо учесть, что у этой линии есть определенная внешнеполитическая поддержка. Пора открыто говорить о высокой степени интегрированности украинской внутренней политики с политиками в Европе и с некоторыми силами в США", — подчеркнул Ермолаев.
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В частности, по его словам, в разворачивающемся кризисе вокруг президента США Дональда Трампа "украинские ястребы делают ставку на укрепление и реванш так называемых либеральных империалистов".
Поэтому, отметил политолог, есть определенная синхронность в действиях противников Трампа в США и инициативами украинской "партии войны".