Окончательный раскол. В Украине готовят проект "АнтиМинск"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская "партия войны" активизировалась. Готовятся законопроекты, в которых говорится о войне с Россией (а слова могут превратиться в действия), ведется поиск путей выхода из минского переговорного формата, с высоких трибун произносятся воинственные речи, все чаще вспоминают о "хорватском сценарии"…

Все это — на фоне продолжающихся боевых действий на востоке Украины и на фоне обострения внутриполитического кризиса. Идет спор о том, по какому из двух путей (выбор теперь крайне ограничен) пойдет страна. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Ермолаев. Архивное фото

Проект "АнтиМинск"

Политолог отметил, что внутри Украины сейчас "разворачивается дискуссия по поводу выбора между стратегией мира и стратегией раскола".

По его словам, "возможны новые действия, связанные с реорганизацией зоны конфликта, с новым определением характера действий вооруженных сил, вообще военной организации в зоне конфликта". Словом, есть "повестка радикальных изменений в Украине и вокруг Украины".

Политолог напомнил о подготовленном законопроекте о стратегии "реинтеграции Донбасса", текста которого пока никто не видел, но — "есть утечки". И, судя по этим "утечкам", речь там идет "пусть о гибридной", но — о войне с Россией, об определении неподконтрольных Киеву территорий как "оккупированных". А это, подчеркнул эксперт, "меняет сам алгоритм действий государства в отношении этой территории".

"Мы имеем дело с проектом "АнтиМинск", — констатировал Ермолаев, добавив, что этот проект имеет и внутреннее измерение. В частности, это наблюдаемое сейчас ужесточение действий власти в отношении своих политических оппонентов, в том числе и оппонентов в сфере медиа.

В качестве показательного примера можно рассматривать атаку на популярное интернет-издание "Страна.ua" и задержание главного редактора Игоря Гужвы (Андрей Ермолаев от имени коллектива института выразил поддержку Гужве и призвал всех журналистов к проявлению солидарности).

Что вместо АТО?

Отметим, законопроект о реинтеграции неподконтрольных Украине отдельных районов Луганской и Донецкой области разрабатывался по поручению президента Петра Порошенко.

По словам секретаря СНБО Александр Турчинова, законопроект готов, в ближайшее время его рассмотрят на заседании СНБО, затем проект будет направлен президенту и парламенту. Турчинов выразил надежду на то, что депутаты Рады рассмотрят законопроект еще на текущей сессии.

Ранее Турчинов говорил о том, что им же объявленная АТО исчерпала себя и потому надо перейти к новому правовому формату, который "позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия".

Для этого и разработан законопроект "о реинтеграции"… Судя по "утечкам" в СМИ, "ограниченную" АТО предлагается заменить "военной операцией" — со всеми вытекающими последствиями.

Донбасс уходит в Россию

А время поджимает. "Если еще в 2016 году можно было говорить о разных вариантах путей к миру, то сейчас, по состоянию на середину 2017 года, я бы поставил вопрос так: или тяжелый, сложный новый национальный мир, или окончательный раскол. Поэтому такое напряжение во внутренней политике, такое напряжение вокруг Украины", — сказал Ермолаев.

По его словам, "три года войны, и — что существенно — полугодовая блокада уже привели, по сути, к необратимым последствиям в поведении и в настроениях украинцев, живущих по обе стороны этого окопа".

"Происходит гибридная, а не гласная, интеграция Донбасса, территорий, которые под контролем ДНР и ЛНР, в российское экономическое, информационное, политическое пространство", — констатировал политолог. Он напомнил, что в Москве принято решение о признании документов ЛДНР, а "блокада привела к стихийному формированию новых экономических связей ДНР и ЛНР с Россией".

Противники Трампа и Украина

Ермолаев отметил, что линии раскола углубляются не только в сфере экономики. Так, запрет доступа к российским соцсетям тоже, по его словам, может вызвать "эффект отрезания, поскольку это решение никак не коснулось тех, кто пользуется российскими соцсетями по другую сторону".

А по эту сторону тем временем "нарастает националистическая истерия в новых инициативах" (вопросы языка и т.п.), и это, несомненно, только углубит раскол.

"Стратегия раскола очевидна. Необходимо учесть, что у этой линии есть определенная внешнеполитическая поддержка. Пора открыто говорить о высокой степени интегрированности украинской внутренней политики с политиками в Европе и с некоторыми силами в США", — подчеркнул Ермолаев.

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В частности, по его словам, в разворачивающемся кризисе вокруг президента США Дональда Трампа "украинские ястребы делают ставку на укрепление и реванш так называемых либеральных империалистов".

Поэтому, отметил политолог, есть определенная синхронность в действиях противников Трампа в США и инициативами украинской "партии войны".