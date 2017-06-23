наверх
23.06.201702:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Штаб АТО предложил ввести в Донбассе "образовательный день тишины"

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (616)

    (обновлено: )19
    В пресс-центре штаба АТО уточнили, что "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров предлагается установить в период с 08.00 ч. 24 июня 2017 по 00.00 ч. 26 июня 2017.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ,23 июн — РИА Новости Украина. Штаб Антитеррористической операции (АТО) предложил ввести в Донбассе "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров, говорится в сообщении пресс-центра штаба на странице в Facebook.

    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Контактная группа по Донбассу: "хлебное перемирие" и реинтеграция

    Накануне командование штаба Антитеррористической операции обратилось с данным предложением в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня.

    Читайте также: Донбасс может остаться без воды

    "Согласно инициированному штабом Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей предложения "Образовательный день тишины" предлагается установить в период с 08.00 ч. 24 июня 2017 по 00.00 ч. 26 июня 2017", — говорится в сообщении.

    в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция. Архивное фото
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Убийство участника АТО в центре Киева. Видео
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против