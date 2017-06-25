АТО как диагноз. Война не спишет – бойцы шумят, граждане под прицелом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За три года с начала военного конфликта на Донбассе, названного АТО, после шести волн мобилизации, сегодня в стране участников боевых действий чуть меньше, чем пенсионеров. Кто-то после возвращения занялся делами, а кто-то по сей день ищет легкого заработка и становится фигурантом криминальной хроники.

Под ударом

С каждым годом военного противостояния на Донбассе украинцы охладевают к героическим подвигам земляков на Востоке. Если раньше человек, прошедший АТО, вызывал пиетет, с ним считались, его старались ублажить, то со временем население уже стало раздражать битье в грудь и разговоры о том, что на них надо молиться, они не дали врагу дойти до западных границ. Ликование по поводу героев АТО сходит на нет.

На днях в Киеве в парке Партизанской славы пьяный АТОшник сначала выкрикивал "Слава Украине! Героям слава!" и приставал к отдыхающим. Объектом его особого внимания стала женщина, которой он стал угрожать убийством. За нее заступились неизвестные мужчины. Как рассказывали очевидцы, сначала они ругались, а потом один избил фронтовика до сотрясения мозга, перелома ребра. Притом, что никто не защитился за избитого.

В одном из кафе Киеве забежала группа неизвестных парней, выгнали из зала всех женщин, после чего начали бить всех парней. Досталось и 32-летнему киевлянину, который более года пребывал в АТО, проходя службу добровольцем в 128-й бригаде, активисты подозревают, что группа молодчиков намеренно напала на ветерана АТО.

В Киеве через день после возвращения из зоны АТО был убит боец 12 батальона Дмитрий Смирнов. Дмитрий Ковальчук написал в комментариях, что погибший отмечал возвращение в гостях у ранее судимого мужчины. Подозреваемый якобы отбывал наказание за убийство девушки, а кроме этого на нем еще масса грехов. По данным Ковальчука, бойца 12 батальона Дмитрия Смирнова ограбили и выкинули из окна 9-го этажа.

Вопрос, что связывало уголовника с военным, пока остается открытым.

Они сражались за родину?

К людям, прошедшим АТО, можно относиться по-разному. Кто-то видит в них героев, кто-то убийц, так как они действительно убивали, и, как признался один из экс-бойцов батальона "Донбасс", когда он стрелял в врага, мог запросто убить и мирного жителя, и даже своего побратима. Но проблема кроется глубже.

На волне патриотизма, когда в военкоматах стояла очередь из добровольцев, желавших "любой ценой остановить врага", а в добровольческие батальоны записывали прямо на Майдане, оружие выдавалось всем без разбора — ранее судимым, даже неоднократно, алкоголикам, наркоманам и людям с психическими расстройствами. По сути, непригодным к воинской службе личностям. Но, как предположил генерал СБУ Анатолий Беляев, отправляя добровольцев на фронт, власть пыталась избавиться от наиболее активных граждан, которые привели их к власти. И это частично удалось.

Позже в Минобороны не раз признавались, что контингент, поступающий на службу после мобилизаций, не вполне отвечает требованиям. Из-за нежелания украинцев подставлять головы под пули приходилось набирать полумаргинальный элемент, заманивая их возможностью ежемесячно получать неплохую зарплату. Среди бойцов, количество "аватаров" (постоянно пьющих) — зашкаливает. По возвращении в мирную жизнь подобного элемента ничего не меняется, даже становится еще хуже.

В Тернопольской области в городе Скалат местный житель вернулся из АТО и в тот же день жестоко убил свою жену, оставив сиротами троих детей. Местные жители рассказывают, что вернувшийся из АТО 34-летний Андрей К. выставил из дома на улицу самую младшую дочь (четырехлетнюю Настю), начал выяснять отношения с женой. На крики прибежали соседи, но в дом их не пустили, а через некоторое время Андрей пришел к соседу, попросил налить рюмку и признался, что убил жену. Как выяснили медики, у женщины был ушиб грудной клетки, сломаны ребра, сильно повреждены внутренние органы. О "герое АТО" все отзываются негативно — пил, бил жену, вернулся и на почве ревности ее убил.

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Но при этом немало бед сотворили некоторые бойцы и на Востоке, о чем становится известно только сейчас. СБУ открыла и расследует уголовное производство по факту разбойного нападения батальона "Айдар" под руководством нардепа Сергея Мельничука. Как заявил пострадавший Владимир Винник, в его дом в Новосветловке Луганской области 15 августа 2014 ворвались 10 пьяных бойцов "Айдара", среди которых был сам Мельничук. Потерпевший утверждает, они избили его зятя Андрея Сухаревского, похитили два автомобиля, 11,4 тыс долларов и 5,6 тыс гривен. По его словам, тогда "Айдар" ограбил почти все дома в поселке.

И это не единичный эпизод. Подобных и еще хуже было не мало. Одно дело по батальону "Торнадо" чего стоит. К сожалению, многие из тех, кто насильничал, грабил и убивал во время АТО, вернувшись к мирной жизни, продолжает поступать так же. Глава МВД Арсен Аваков написал по этому поводу целый трактат.

Поствоенный синдром

В творении главы МВД под названием "Стратегия гибридного мира", которую он опубликовал на свой странице в ФБ, Аваков затронул украинский поствоенный ветеранский синдром. 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, а у около трети диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства.

"По состоянию на середину июня 2017 – 280,5 тысяч человек имеют статус участников боевых действий. Это только те, кто оформил документы официально, то есть, далеко не все. Но даже так, это уже почти 0,7 % населения страны, включая младенцев и стариков. По информации Международного правозащитного центра "Ла страда Украина", уже в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз.

С точки зрения наличия поствоенного синдрома, необходимо учитывать сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц и тех, кто остается на оккупированных территориях в зоне боевых действий. То есть, в группе риска находится в несколько раз больше людей!" — написал министр.

Как отметил Аваков, ни одно из государственных программ по преодолению поствоенного синдрома не работает. И, как он отметил, война заканчивается лишь тогда, когда социально адаптируется ее последний солдат. Но в нашей ситуации, еще не все солдаты сдали оружие и покинули зону АТО, а значит, еще очень много бывших бойцов попадет в криминальную хронику.