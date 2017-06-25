Штаб АТО: Торецку грозит техногенная катастрофа из-за затопленных шахт

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Городу Торецк Донецкой области грозит техногенная катастрофа и эпидемии инфекционных заболеваний из-за того, что ополченцы не дают гарантий безопасности для ремонта водовода "Горловка-Торецк", говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что на днях СМИ распространили информацию о риске техногенной катастрофы в городе Торецк Донецкой области в результате затопления двух неработающих шахт, расположенных вблизи линии соприкосновения.

В СЦКК подтверждают, что из-за затопления шахт "имени Артема" и "Южной" на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей. Как подчеркивают эксперты, вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода "Горловка-Торецк", которые возникли в результате обстрелов.

По подсчетам коммунальных служб Торецка, на землю ежедневно вытекает около 15 тысяч кубометров воды. Кроме того, вследствие больших потерь воды, в Торецке введен жесткий график водоснабжения.

"Почти 35 тысяч жителей города получают воду только два часа в сутки. С повышением температуры воздуха, расход воды существенно увеличилась и ситуация значительно осложнилась", — сказано в сообщении.

По словам мэра Торецка Юрия Евсикова, в городе в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний. Директор Торецкого производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Юрий Никулин уверен, что обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня.

"С начала 2017 года торецкие коммунальщики отправили 6 заявок на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ на водоводе, по каждой из которых украинской стороной СЦКК в кратчайшие сроки были получены гарантии безопасности от Вооруженных сил Украины и направлены соответствующие обращения российской стороны СЦКК по содействию в получении письменных гарантий безопасности от представителей ОРДО. Но, ни по одной из этих заявок, гарантии безопасности со стороны ОРДО предоставлены не были, о чем их "заботливая" инспекция предпочитает молчать", — подчеркнули в СЦКК.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.