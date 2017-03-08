На шахте в Торецке произошел выброс угля, под завалами остались люди - СМИ

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Выброс угля произошел в среду на шахте "Центральная" в городе Торецк (бывший Дзержинск) Донецкой области, под завалом оказались люди, сообщает местное издание "Дзержинск".

"Сегодня, 8 марта, на 95 участке шахты "Центральная" ГП "Торецкуголь" произошел выброс угля. Люди остались запечатанные в лаве. На место аварии выехали расчеты ВГСЧ. Точной информации о количестве шахтеров, заблокированных в шахте, на данный момент нет. По неподтвержденной информации из соцсетей, под выброс попали трое шахтеров, двоим удалось выбраться, один остался в лаве. Расчеты ВГСЧ поехали в 13:30. Авария произошла около часа дня", — говорится в сообщении.

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В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее сообщалось, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.