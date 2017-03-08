наверх
08.03.201717:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На шахте в Торецке произошел выброс угля, под завалами остались люди - СМИ

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (49)

    (обновлено: )48205
    По неподтвержденной информации из соцсетей, под выброс угля попали трое шахтеров, двоим удалось выбраться, один остался в лаве. Точной информации о количестве шахтеров, заблокированных в шахте, пока нет.
    Шахта Центральная ГП Торецкуголь
    wikimapia

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Выброс угля произошел в среду на шахте "Центральная" в городе Торецк (бывший Дзержинск) Донецкой области, под завалом оказались люди, сообщает местное издание "Дзержинск".

    Авария произошла на шахте в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Авария на шахте "Степная": подведение итогов

    "Сегодня, 8 марта, на 95 участке шахты "Центральная" ГП "Торецкуголь" произошел выброс угля. Люди остались запечатанные в лаве. На место аварии выехали расчеты ВГСЧ. Точной информации о количестве шахтеров, заблокированных в шахте, на данный момент нет. По неподтвержденной информации из соцсетей, под выброс попали трое шахтеров, двоим удалось выбраться, один остался в лаве. Расчеты ВГСЧ поехали в 13:30. Авария произошла около часа дня", — говорится в сообщении.

    Читайте также — Марунич: Украина — вторая в мире по смертности шахтеров

    В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее сообщалось, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Наталья Севостьянова
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Потасовка на митинге против блокады в Мариуполе
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа