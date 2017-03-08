Стала известна причина аварии на шахте в Торецке

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Причиной аварии на шахте в Торецк Донецкой области стал выброс метана, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Выброс угля произошел в среду на шахте "Центральная" в Торецке (бывший Дзержинск), один человек погиб.

"Обновление по аварии на ш. "Центральная". Авария произошла в 12:55 из-за выброса метана, однако его уровень удалось стабилизировать достаточно быстро. (Погибший) шахтер был 1978 года рождения и имел сына 2003 года рождения», — написал Волынец на своей странице в Fаcebook.

Он отметил, что на данный момент тело горняка еще не извлекли на поверхность. "Спасатели делают все возможное, чтобы вытащить его тело", — написал Волынец.

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В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее сообщалось, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.