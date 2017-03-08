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    В результате аварии на шахте в Торецке погиб один человек

    Тема:

    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (50)

    (обновлено: )6902
    Глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил об одном погибшем шахтере. По его словам, сейчас горно-спасательная служба пытается достать тело горняка
    Шахта Центральная ГП Торецкуголь
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    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате выброса угля на шахте в городе Торецк, сообщил в среду глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Шахта Степная во Львовской области
    Yuriy Dyachyshyn / AFP
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    В среду СМИ сообщали, что выброс угля произошел на шахте "Центральная" в Торецке (бывший Дзержинск).

    "Произошел выброс угля и газа. Там находилось 4 шахтера, 3 успели выбежать… одного человека нашли без признаков жизни", — сказал Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

    В свою очередь, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Fаcebook также сообщил об одном погибшем шахтере.

    "К сожалению, в этот красивый весенний день вновь произошла трагедия на шахте… Теперь уже в Донецкой области на ш. "Центральная"… Погиб рабочий очистного забоя. Горно-спасательная служба делает все, чтобы достать тело горняка", — написал он.

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    В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Позднее сообщалось, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек.

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