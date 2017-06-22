Корнейчук: Порошенко лучше в США не ездить. Можно без штанов остаться

NICHOLAS KAMM / AFP

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник вечером, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Вашингтон, а уже во вторник в Овальном кабинете встретился с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Петр Порошенко провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

Петр Порошенко после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя Киев заинтересован в большей вовлеченности в этот процесс со стороны США.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Украина может понести серьезные убытки после визита президента в Соединенные Штаты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Надо отдать должное Трампу. Он не только, даже не напрягаясь, показал Порошенко его место марионетки, которой слово не давали. Трамп еще и принес деньги в американскую казну на этом цирке, называемом "визитом Порошенко". Помните, как наша власть долго и нудно рассказывала, что США дадут Украине какое-то оружие для защиты? Вашингтон готов нам помогать бесплатно отбивать российскую агрессию. И прочее бла-бла. Так вот во время визита в Вашингтон, "дипломат от Бога" в итоге договорился, что Украина будет закупать у Пентагона оружие. Думается, там есть немало старого хлама, который по завышенным ценам можно продать стране третьего мира. То есть — Украине. В общем, таким маститым политикам, как Порошенко, лучше в Вашингтон не ездить. А то можно и без штанов остаться в итоге…", — отметил Корнейчук.

Политолог отметил полное отсутствие дипломатических качеств у Петра Порошенко.

Читайте также: Соцмедиа об исторической встрече Порошенко-Трамп: что за кадром?

"Дипломат от Бога — это когда все, на что ты способен, это выклянчить фотосессию у Трампа и общение общими фразами перед камерами в присутствии толпы дипломатов и журналистов, с последующей опубликованной на сайте Белого Дома стенограммой твоего общения, чтобы показать всю твою ложь, сказанную после встречи с Трампом", — считает эксперт.

По мнению аналитика, положительные отзывы о визите Порошенко в США — всего лишь фикция.

"Ведь мы все прекрасно понимаем, что бредовые слова Порошенко о плодотворной встрече с Трампом направлены исключительно на уши украинского потребителя. Который, к сожалению, в такое верит. Ведь мысль о том, что Трамп с нами, поднимает простому обывателю гиднисть. Порошенко своим унизительным визитом в США ввел новый термин в международных отношениях — "подзаборная бомж-столиковская дипломатия", — резюмировал Корнейчук.