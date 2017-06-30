Американские мечты Петра Алексеевича

Павел Рудяков, эксперт

Дональд Трамп, произнося приветствие в адрес Петра Порошенко в ходе их недавней встречи, назвал того "президент Порошенко". Никаких других слов и обращений из уст хозяина Белого дома не звучало. По крайней мере, пресса ничего подобного не зафиксировала, а без прессы президенты США и Украины не контактировали. И вот, если верить, самому Порошенко, оказывается, что Трамп обратился к нему совсем в ином духе и стиле, по имени и на "ты".

"Если говорить о главных моих впечатлениях от визита в США и от встречи с Президентом Трампом, — ключевая его позиция была не давать советы, а он четко спрашивал: "Петр, чем тебе помочь?". Это позиция настоящего партнера, настоящего друга Украины", – уверяет Петр Алексеевич украинцев, ставя многих из них перед нелегким выбором: верить ли собственным ушам, или же своему президенту и его сладким речам. Выбор отнюдь не так прост, как могло бы показаться самым верноподданнически настроенным гражданам. Посудите сами: кто из нас, живущих в Украине, согласится с представлением Порошенко нашей страны Трампу как "истории успеха"? В нынешней ситуации такая интерпретация это – нонсенс, полный и откровенный нонсенс. Если и можно в охватившей страну руине увидеть успех, то не украинский, а исключительно американский – в геополитическом, геостратегическом противостоянии с Россией, в установлении контроля над нашим регионом, в отдалении его от Москвы и переподчинении себе. Украина и многие украинцы, заплатив за этот успех очень высокую цену, получили с барского плеча какие-то крохи, если вообще получили.

"Что касается рукопожатия (Порошенко и Трампа – Авт.), – это было рукопожатие партнеров. И общая атмосфера, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнерская, очень надежная, и я себя чувствовал очень комфортно", – делится воспоминаниями Порошенко. Вспоминается эпизод из кинофильма "Дни Турбиных", в котором один из персонажей, рассказывая о встрече, с гетманом, говорит: "Он обнял меня, поцеловал и… прослезился". Эти его слова становятся для остальных героев предметом шуток и иронических замечаний. Вот, так и у нас получается: Трамп как-то по-особенному пожал руку Порошенко и… прослезился.

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На этом "американские" сказки для взрослых от президента не заканчиваются. В своих интерпретациях Порошенко не стесняется выдавать желаемое за действительное, со всей очевидностью выходя далеко за рамки допустимого. К примеру, он подчеркивает, что одной из основных задач его визита в Вашингтон было информирование стратегических партнеров Украины – США, новую Администрацию и президента Трампа о ситуации в Украине и на ее оккупированных территориях. "Задачи перед нами стояли чрезвычайно важные. Хочу сразу же снять любые инсинуации о том, что визит drop-in – только сфотографироваться. Нам это было не нужно… Это не просто первая встреча, знакомство лидера Соединенных Штатов Америки и вашего покорного слуги, а мы имели очень важную задачу, чтобы обменяться мнениями и вооружить аргументами накануне тех многосторонних и двусторонних встреч, которые пройдут в Гамбурге в формате Большой двадцатки". Вопрос, который просто не может не возникнуть после этих слов: зачем Трампу какие-либо аргументы от человека с сомнительной с точки зрения американцев репутацией? Тем более что он – Трамп, – в случае, если у него, действительно, возникнет дефицит аргументов и материалов по "украинской теме", может обратиться за помощью к проверенным источникам из круга надежных партнеров. К той же Ангеле Меркель, заявившей недавно: "В Восточной Украине ведется гражданская война при русской поддержке". Почувствуйте разницу: Порошенко видит на Донбассе "агрессию России", Меркель – "гражданскую войну". Кому из них поверит Трамп перед тем, как… прослезиться? Вопрос риторический.

NICHOLAS KAMM / AFP Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа

Зачем президенту столь откровенно притянутые за уши интерпретации его визита в США и его итогов? Хочет ли он, запуская их в дело, успокоить самого себя, или же рассчитывает на какой-то другой, более весомый и значимый, результат? В каждом из этих предположений присутствует, как представляется, момент истины. Впрочем, любая ложь всегда зиждется на стремлении к использованию окружения в корыстных целях, с пользой для себя, во вред другим. Порошенко в последнее время стало явно не хватать уверенности в себе и в своих силах, пошатнулся его авторитет как главы державы в глазах, как украинского политического класса, так и гражданского общества, и рядовых граждан. Что же касается президентского авторитета и президентской репутации за пределами Украины, то они никогда не были на достаточно высоком уровне, не поднимаются на этот уровень и теперь. Причем, сам Петр Алексеевич, как это ни странно и ни парадоксально, делает для этого немало. Если бы помощники Трампа довели до его сведения сказку Порошенко под названием: "Пётр, чем тебе помочь?" – он бы, думаю, от души посмеявшись, не преминул отпустить в адрес сказочника какую-нибудь колкость. На улучшение репутации нашего лидера в глазах лидера Америки и всего мира этот эпизод вряд ли повлиял бы положительно. Трамп – человек, бизнесмен, политик, привыкший отвечать за свои слова. Другие подходы к данной проблеме для него чужды, неприемлемы.

Степень неискренности власти в отношении граждан приблизилась у нас сегодня к критической отметке, если даже не перешла ее. Сокрытие, недонесение, искажение информации, передаваемой от имени власти обществу, превратились в норму жизни. Смутные, трудные времена, конечно, дают о себе знать, но дело, как почему-то кажется, не столько в них, сколько в сущности самой власти, в частности, в специфике ее кадрового обеспечения. Если бы Трамп, действительно, задал Порошенко тот вопрос, о котором говорит последний, то, думаю, задав, сам дал бы на него ответ: "Пётр, перестаньте водить людей за нос! Они не глупее вас".

Под чарующие звуки голосов доморощенных "сирен" от политики, не устающих восторгаться успехом наших реформ, нашим "возвращением в Европу", нашей "стратегической дружбой" с США, Украина, зарвавшись и завравшись, еще ближе подошла к краю пропасти. Так же, как зло чаще всего порождает зло, так ложь, как правило, порождает ложь. В атмосфере всеобщей лживости и неискренности мечтать о работающей демократии, об укреплении и развитии национальной государственности наивно. Полностью честной власти не существует в природе, власть полностью лживая обречена на скорый и бесславный конец. Или же на еще большее ужесточение форм и методов навязывания своей лжи в качестве единственно возможной правды.

"Чем помочь, mr. President Poroschenko?"