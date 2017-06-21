Погребинский об итогах встречи Порошенко с Трампом

РИА Новости Украина

Первая встреча президента Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом состоялась во вторник в Вашингтоне. По информации Белого дома, в ходе короткого разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине.

Порошенко по итогам встречи заявил, что увидел в США надежного стратегического партнера.

Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что никаких неожиданностей и ничего принципиально нового в ходе встречи президентов не произошло.

"Никаких неожиданностей, ничего принципиально нового не произошло. Важно то, что с двух сторон была обозначена позиция безальтернативности минских соглашений. Я считаю, что это позитивный сигнал", — сказал Погребинский РИА Новости во вторник.

По его мнению, на встрече стороны не обсудили конкретные положения.

"Что касается деталей, то, скорее всего, их вообще не было, кроме общих разговоров о территориальной целостности Украины и тому подобное", — добавил Погребинский.

"Мне кажется, задача Трампа была не обозначить свою позицию по урегулированию конфликта в Донбассе для того, чтобы не закрыть возможность поиска согласованного с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным решения", — сказал политолог.

По итогам переговоров Порошенко сообщил, что остался доволен встречей.

"Повестка дня встречи в Белом доме очень широкая. Я доволен результатами переговоров и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины", - написал он в Twitter.

По его словам, в ходе переговоров Трамп заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.

"Прошла полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности, и независимости нашего государства. И твердую поддержку в продолжении реформ на Украине", — заявил Порошенко на брифинге, который транслировал телеканала "112 Украина".

Смотрите также — Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие