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    Премьер Великобритании назначила нового главу аппарата

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (492)

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    По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, бывший парламентарий-консерватор Гэвин Баруэлл обладает "значительным опытом", необходимым для его новой должности.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. На пост главы аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назначен бывший парламентарий-консерватор Гэвин Баруэлл.

    Парламентские выборы в Великобритании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в Великобритании. Не исключено, что Брекзита не будет

    39-летний Баруэлл был депутатом от лондонского района Кройдон с 2010 года, но на нынешних выборах не смог переизбраться в парламент. По словам Мэй, он обладает "значительным опытом", необходимым для его новой должности.

    В субботу о своей отставке в связи с катастрофическими для партии и премьера результатами парламентских выборов объявили соруководители аппарата Ник Тимоти и Фиона Хилл, которых называли самыми близкими Мэй людьми во всем ее окружении.

    Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства.

    В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

    В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах десять мандатов.

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