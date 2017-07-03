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    Политика

    Гройсман объяснил, за счет чего остановил "уничтожение украинских сел"

    (обновлено: )22402
    Законопроект о внесении в Конституцию изменений по децентрализации, являющихся одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, был принят Верховной Радой в первом чтении в 2015 году.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Децентрализация власти помогла остановить процесс уничтожение сел в Украине, заявил пресьр-министр Владимир Гройсман.

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    "Децентрализацией мы остановили процесс уничтожения украинских сел. Сегодня на местах стало значительно больше ресурсов — объединенные территориальные общины уже имеют достаточно средств и строят новые сады, новые школы, дороги и другие инфрастуктурные объекты", — сказал глава правительства в эфире телеканала ICTV.

    Законопроект о внесении в Конституцию изменений по децентрализации, являющихся одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, был принят Радой в первом чтении в 2015 году. Изменения в части децентрализации предусматривают трехуровневую систему местного самоуправления. Предполагается, что система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, районов и общин. Именно общинам предлагается передать самые большие полномочия и финансовые ресурсы.

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    Представителем государства (префектом) на местах будет лицо, которое назначается и увольняется президентом по представлению правительства. В рамках этой реформы предполагается предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус.

    В июле прошлого года спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент пока не готов рассматривать изменения в Конституцию в части децентрализации из-за несогласованности в вопросе касательно особого статуса Донбасса.

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