Гройсман: децентрализация существенно повлияет на рост экономики

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил в Facebook, что инициированная им три года назад реформа децентрализации будет иметь существенное влияние на экономический рост Украины.

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"Чрезмерная централизация власти была одной из критических причин медленного экономического развития Украины", — заявил глава правительства.

По его словам, любые попытки ускорить развитие без активного вовлечения местного самоуправления, без создания стимулов для местного экономического развития не дали бы никогда результата.

"Поэтому от инициированной мной три года назад реформы, которой я очень горжусь — реформы децентрализации, я ожидаю теперь также существенного влияния на экономический рост Украины", — подчеркнул премьер.

Ранее Гройсман заявлял, что реформа по децентрализации власти является одной из наиболее успешных реформ в стране. В результате этой реформы местные бюджеты получили десятки миллиардов гривен поступлений.