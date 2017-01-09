Гройсман: децентрализация останется приоритетом Кабмина

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что децентрализация останется приоритетом в деятельность его правительства. Об он сообщил на своей странице в Facebook.

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По мнению премьера, изменения в Украине начнутся с местного управления и децентрализации.

"Я боролся за эту реформу, еще будучи Винницким городским головой. Я боролся за нее с первых дней работы в центральной власти. И сегодня особенно радуюсь, когда вижу, что на местах появились ресурсы и начинают решаться проблемы, которые не решались годами. Радуюсь, потому что каждому человеку приятно видеть, как затраченные усилия начинают приносить результаты", — написал премьер.

"Хочу заверить, что децентрализация дальше остается нашим приоритетом и будет только набирать обороты. Новый год будет уже третьим годом полноценной реализации реформы децентрализации. А значит в городах и селах будут и в этом году появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары. И это те вещи, которые непосредственно влияют на качество повседневной жизни наших граждан", — отметил глава правительства.

Законопроект о внесении в Конституцию изменений по децентрализации, являющихся одним из ключевых пунктов минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, был принят Радой в первом чтении в 2015 году. Изменения в части децентрализации предусматривают трехуровневую систему местного самоуправления. Предполагается, что система административно-территориального устройства будет состоять из регионов, районов и общин. Именно общинам предлагается передать самые большие полномочия и финансовые ресурсы.

Представителем государства (префектом) на местах будет лицо, которое назначается и увольняется президентом по представлению правительства. В рамках этой реформы предполагается предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус.

В июле спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент пока не готов рассматривать изменения в Конституцию в части децентрализации из-за несогласованности в вопросе касательно особого статуса Донбасса.