Децентрализация по-харьковски: планы – сверху и "новое дворянство"

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

Самые медленные в Украине

Укрупнение громад – один из ключевых моментов в децентрализации власти в Украине. После объединения нескольких громад в одну местное самоуправление получает больше полномочий в решении самых разных вопросов. Вместе с ними советы объединенных громад переходит ряд обязанностей (например, содержать школы и больницы). Но и денег, по задумке, тоже поступает больше.

Объединенные громады получают прямую связь с Госбюджетом (из которого должны приходить субвенции) – минуя уровни районного и областного бюджетов.

До начала процесса в Харьковской области существовало 459 громад – городов, поселков и сел. После должно стать всего 59. Но объединение идет очень медленно.

В Тернопольской области, которая в полтора раза меньше Харьковской по населению (если не считать областные центры), создано 36 объединенных громад. В Днепропетровской, которая вдвое больше Харьковской, – 34. В большинстве остальных областей – по 18-25.

На Харьковщине – 4, столько же, сколько в прифронтовой Луганской области. Меньше только в Киевской (2 громады).

Первые выборы депутатов совета объединенной громады в регионе состоялись как раз год назад – 27 марта 2016 в поселке Старый Салтов и пяти окрестных селах. При том, что решение объединяться приняли за полгода до этого, в начале сентября 2015.

Первая громада: итоги первого года

Старосалтовский голова Эдуард Коновалов говорит, спустя год, что решение было правильное. За год здесь сформировали структуру, которая фактически повторяет управленческую систему райсовета или мэрии. Свой общий отдел, отдел образования, культуры…

"На зарплаты учителям субвенцию получаем непосредственно из Госбюджета, из Киева. Установили учителям надбавки 20% за престижность профессии. Выделили 3 миллиона 800 тысяч на материальную помощь обслуживающему персоналу по школам. Раньше таких выплат не было", – рассказывает голова объединенной громады.

В этом году планируют, что бюджет громады составит порядка 17 миллионов гривен. Раньше суммарно в бюджетах было около 10 миллионов. Прибавка – за счет того, что 60% "подоходного" (по-правильному – налог на доходы физических лиц, НДФЛ) стали оставаться в громаде. Плюс субвенции.

Больницы своей в громаде не будет, потому что для медучреждения второго уровня нужно по закону население 300 тысяч человек, а в Старосалтовской громаде – всего 9 тысяч. Здания фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) уже на ее балансе громады.

"Планируем с 1 января следующего года забрать первичную медицину на свой баланс. Если получится с лицензиями. Все равно зарплату платим мы", – объясняет Эдуард Коновалов.

Это "платим мы" означает, что громада получает деньги в виде субвенции из Киева. Но, пока лицензии медицинской нет, деньги отправляются дальше, в районный бюджет, откуда и получают сейчас зарплату медики, обслуживающие старосалтовцев.

Сложности были с переоформлением школ. И – с оформлением документов на жилые дома – на них техпаспортов практически не было.

Бюджет верстается в громаде, затем его отправляют в областной совет и в Киев. Замечаний, говорит голова, практически не было, благодаря плотным консультациям с областным начальством.

Интересно, кстати, что в бывших сельсоветах не было уволено ни одного человека. Вместе с созданием управленческой структуры объединенной громады это дает, очевидно, рост аппарата. То есть в итоге укрупнения, даже после упразднения районных советов, сокращения управленцев не произойдет.

Бюджет вырос в разы

Роганская громада в пригороде областного центра, Харьковском районе, – последняя из четырех объединенных к сегодняшнему дню. Выборы в ней состоялись в декабре 2016. 20 декабря совет принял полномочия, а 25 уже приняли бюджет и отправили его в Министерство финансов.

Здесь точно так же приняли на баланс школы, а медицинские субвенции отдают в бюджет района.

"В прошлом году громада располагала бюджетом около 13 млн грн. В нынешнем, включая субвенции на образование и медицину, – 66 миллионов гривен", – говорит глава Роганского совета Федор Шевченко.

Бюджет громады вырос в разы. Основное предприятие, наполняющее бюджет – табачная фабрика "Филип Моррис Украина", она дает 80% бюджета громады. Масштаб понятен: например, в 2014 году она перечислила в Госбюджет 8,7 млрд грн (около 580 миллионов долларов по тогдашнему курсу).

Плюс Киев обещает в этом году на поддержку громады и развитие инфраструктуры от Киева 4,8 миллиона грн. Громада попала в грантовую программу DOBRЕ – "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" – и рассчитывает получить деньги еще и по ней.

Объединение – по разнарядке

Изначально предполагалось, что громады будут сами решать, кому и с кем объединяться. Но на практике вышло иначе.

Как рассказал источник в Роганском поселковом совете – громаде, здесь поначалу думали объединиться не только с сельсоветом Пономаренки, но и с рядом других – с Безлюдовкой, где находится крупный мясокомбинат, с Кулиничами, в которых работает крупное хлебопекарное предприятие "Кулиничи". Но "вышестоящие товарищи" остудили инициаторов.

Потом хотели объединиться с громадой Новопокровки, где также мощный хлебокомбинат. Тут "сверху" сказали, что объединяться можно только в рамках своего района. А Новопокровка – в соседнем с Харьковским районе, в Чугуевском.

Читайте также: Марунич о перспективах газовой скважины в Харьковской области

В общем, объединение идет по плану, который начертили в облсовете и обладминистрации. Не как кто захочет.

"Может, и правильно – потому что громады хотят сделать сбалансированными. К тем городам и поселкам, где есть мощные предприятия, присоединяют слабые громады. Если богатые объединятся с богатыми, а бедным останутся бедные партнеры, была бы просто катастрофа", – говорит источник.

Здравствуй, "новое дворянство"?

Еще одна черта децентрализации, о которой редко говорят, – усиление позиций местных "хозяев" и превращение громад в "вотчины".

Скажем, сейчас в Чугуевском районе создается громада с центром в Малиновке – там находится один из крупнейших в Украине ликероводочных заводов PRIME (торговые марки "Малинівка", "Істинна", "Prime", "Плакучая Ива"), завод упаковочных материалов, стеклозавод и комбинат комплексной и глубокой переработки зерна. Они входят в агропромышленный комплекс, принадлежащий Павлу Климцу, который входит в ТОП-100 самых богатых людей Украины по версии журнала "Фокус".

Понятное дело, что, помимо наполнения бюджета, компания будет иметь решающее влияние на все сферы жизни громады – от распределения бюджета до распределения земельных ресурсов. А бенефициарами станут и топ-менеджеры компаний, и владельцы. Как скажется появление такого нового "дворянства" на будущем страны, на правах и свободах жителей громад – большой вопрос.