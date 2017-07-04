Стабильности "ПриватБанка" ничего не угрожает - Гройсман

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министра Владимир Гройсман считает, что стабильности "ПриватБанка" ничего не угрожает.

"Это системный банк, в котором есть десятки миллионов украинских граждан (…). Стабильности "ПриватБанка" ничего не угрожает", – заявил он в эфире ICTV.

По словам премьера, украинский закон предусматривает шаги по реструктуризации собственниками своих долгов.

"У них есть обязательства, и сейчас это нужно рассматривать чисто в юридической плоскости", — добавил он.

Ранее Национальный банк Украины заявил, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля.

Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

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Ранее СМИ со ссылкой на генерального прокурора Юрия Луценко сообщили, что Генпрокуратура, Антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "ПриватБанком".

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".