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    Стабильности "ПриватБанка" ничего не угрожает - Гройсман

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (257)

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    Глава Кабмина заверил в стабильной работе крупнейшего банка в Украине. По словам премьера, украинский закон предусматривает шаги по реструктуризации собственниками своих долгов.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Премьер-министра Владимир Гройсман считает, что стабильности "ПриватБанка" ничего не угрожает. 

    "Это системный банк, в котором есть десятки миллионов украинских граждан (…). Стабильности "ПриватБанка" ничего не угрожает", – заявил он в эфире ICTV.

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    По словам премьера, украинский закон предусматривает шаги по реструктуризации собственниками своих долгов.

    "У них есть обязательства, и сейчас это нужно рассматривать чисто в юридической плоскости", — добавил он.

    Ранее Национальный банк Украины заявил, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации кредитного портфеля.

    Министерство финансов Украины опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязанность содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

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    Ранее СМИ со ссылкой на генерального прокурора Юрия Луценко сообщили, что Генпрокуратура, Антикоррупционное бюро и Антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с "ПриватБанком".

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".

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