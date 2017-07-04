Суды по "ПриватБанку" перетекут в международный арбитраж - эксперт

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Государство и "ПриватБанк" перешли к процедуре взыскания по кредитам экс-владельцев банка, сообщили в пресс-службе регулятора. По информации НБУ, срок добровольной реструктуризации кредитов для бывших владельцев "Привата"закончился 1 июля, и эти обязательства они не выполнили. Именно поэтому государство начинает фактически процедуру принудительного взыскания средств.

По этому поводу высказался в эфире радиостанции Голос Столицы советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

"Экс-собственники "ПриватБанка" достаточно активно готовились к национализации, которая произошла в декабре. С другой стороны, сейчас они сами перешли в судебное наступление, когда подают иски и оспаривают не только списание средств связанных лиц, но и оспаривают саму процедуру национализации. Они говорят о том, что по сути произошло рейдерство со стороны государства, и нормально работающий банк, по их мнению, был забран у легальных собственников. Соответственно, эти судебные процессы будут идти не только в украинских судах, они потом плавно перетекут в международный арбитраж", — считает эксперт.

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