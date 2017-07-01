Хроника 30 июня: украинцы заплатят за "ПриватБанк", уголь из США

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Непогода в Украине: 4 погибших, обесточен 881 населенный пункт

В результате непогоды 29 и 30 июня без электроснабжения остался 881 населенный пункт в 10 областях, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В период с 29 на 30 июня, по данным ведомства, на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряды молнии) погибли 4 человека и пострадали двое, упали 216 деревьев, повреждено 75 крыш жилых домов и 50 объектов социально-бытовой сферы.

Смерть онлайн. Подробности ДТП в прямом эфире в Изюме

Девушки, погибшие в результате ДТП в Харькове, которое было запечатлено на видео, не имели права управлять автомобилем BMW, сообщил заместитель начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП Харьковской области Олег Никоненко.

По его данным, правоохранители установили, что девушки не должны были управлять иномаркой, поскольку она не принадлежала ни одной из них. Кроме того, авто имело польскую регистрацию и незаконно находилось на территории Украины.

29 июня в городе Изюм две девушки попали в смертельное ДТП во время прямой трансляции видео в Instagram. 24-летняя водитель не справилась с управлением, в результате чего авто врезался в столб. Водитель получила телесные повреждения, от которых скончалась по дороге в больницу. Ее 16-летняя подруга погибла на месте.

Цена национализации "ПриватБанка" для каждого украинца

Каждому украинцу из своих налогов придется заплатить 3,5 тысячи гривен за национализацию "ПриватБанка". Об этом в колонке на "Экономической правде" сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

"ПриватБанк" был спасен средствами налогоплательщиков — средние расходы в расчете на каждого украинца с учетом запланированных дополнительных вливаний капитала составляют более 3500 гривен", — заявил Ваврищук.

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Тука: закон об амнистии — залог мира в Донбассе

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что Верховной Раде придется принять закон об амнистии, если Киев желает достичь мира в Донбассе.

При этом, по его словам, амнистия должна применяться не ко всем, а дифференцированно, исключительно через суды.

Опрос: Большинство украинцев — против виз с РФ

Более половины жителей Украины не поддерживают возможное введение визового режима с РФ, следует из данных социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова, обнародованных в пятницу.

"Большинство населения Украины (51%) не поддерживают возможное введение визового режима с Россией", — говорится в пресс-релизе о результатах исследования.

При этом идею введения визового режима поддерживают 33% опрошенных граждан, еще 16% респондентов не определились.

Уголь из США — уже в августе

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский сообщил РИА Новости, что Украина ждет первую партию угля из США в объеме 120 тысяч тонн в августе. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставки угля, ей нужны миллионы тонн и немедленно.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и США продолжают переговоры о поставках американского угля, а предлагаемые США цены являются "очень конкурентными".

ЕС будет по-новому контролировать въезд-выезд иностранцев в Шенгене

Послы 28 стран-членов Евросоюза в пятницу одобрили проект директивы ЕС о создании системы автоматической регистрации въезда-выезда в границах Шенгенской зоны граждан третьих стран, а также полученных ими отказов во въезде в Шенген, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Системой "въезд-выезд" предусмотрено, что гражданин третьей страны будет сканировать свой заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

"Жертвами стали 30 тысяч человек". СБУ раскрыла крупную финансовую пирамиду

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили в Днепропетровской области противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули почти 30 тыс жителей Украины на более чем 75 млн гривен. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба спецслужбы.

По данным СБУ, руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах. Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева.

В Днепре суд отменил переименование проспекта в честь героя Небесной сотни

Днепропетровский апелляционный административный суд отменил решение горсовета о переименовании проспекта Калинина в проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни, сообщило Радио Свобода.

С соответствующим иском в суд обратились жители проспекта, которые были против переименования. По их словам, возмущает не сам факт решения властей, а отсутствие предварительных общественных слушаний. Суд счел решение городского совета «противоправным".

Госстат: Долги населения за газ выросли почти вдвое

Долг населения за газоснабжение в мае вырос почти вдове по сравнению с показателем на конец апреля и достиг 11,3 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

"Укрэнерго" подверглась второй за неделю хакерской атаке

Компания "Укрэнерго", оператор объединенной энергосистемы Украины, в четверг подверглась второй за неделю хакерской атаке, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Всеволода Ковальчука.

Как сообщил Ковальчук, при атаке использовался компьютерный вирус, который отличается от использованного хакерами при атаке на Украину во вторник. Он добавил, что атака не затронула сеть энергоснабжения страны.

Задержанные в Украине пограничники из РФ сбились с маршрута — ФСБ

Два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками, сообщила в пятницу пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму.

В управлении надеются, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию РФ".

Ранее в пятницу Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов. Как утверждает глава ведомства Виктор Назаренко, задержание российских пограничников произошло минувшей ночью на берегу Перекопского залива. Они арестованы на 15 суток.